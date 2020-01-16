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澳洲大雨來了！助滅火但恐釀土石流

2020-01-16 15:44世界日報 編譯中心╱綜合15日電

澳洲人恐淪氣候難民。 歐新社
澳洲人恐淪氣候難民。 歐新社
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澳洲野火從去年9月延燒至今，東南部的新南威爾斯省及維多利亞省災情慘重，當地終於在今天降下大雨，且預料會持續到周末，對於野火的控制將是一大幫助；不過，突如其來的大雨也可能釀成土石流等災難，有專家警告，若氣候變遷持續惡化，澳洲將更乾更熱，當地居民恐怕會淪為氣候難民

位於澳洲維多利亞省的墨爾本機場受到野火濃煙影響，15日取消了50架航班。由於火災持續延燒，日本政府正在協調派遣兩架航空自衛隊運輸機前往澳洲當地協助救災，最快將在今天下午出發。

澳洲15日終於將下大雨，有助於洗去空氣中野火產生的汙染物，但官員警告，若雨勢太大，可能造成被野火燒禿的樹木倒塌、進而造成土石流，火場汙染物也可能帶進水庫，釀成水汙染。

專家：澳洲人恐淪氣候難民

美國氣候學兼地球物理學家曼恩近期在澳洲研究氣候變遷，剛好碰上此次最慘重的野火災害。他呼籲澳洲改用可再生能源，不僅可以創造就業機會，更重要的是能保護環境。曼恩也警告澳洲政府，若只顧煤礦業利益將造成地球更大負擔，氣候變遷惡化，澳洲恐怕淪為氣候難民國家，人民被迫移居他國。

不過也有好消息，位於瓦勒邁（Wollemi）國家公園的松樹曾挺過恐龍滅絕，如今因消防隊員全力搶救而免於被烈火吞噬，得以繼續存活。

這些史前時代存活至今的巨大松樹原以為已經滅絕，直到1994年，有關單位在雪梨西北部藍山附近的國家公園發現居然還有200棵。

澳洲大雨到來助滅野火，卻可能造成土石。 法新社
澳洲大雨到來助滅野火，卻可能造成土石。 法新社
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澳洲野火氣候變遷難民

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