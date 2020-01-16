影／南韓推AI面試官 求職者「膨風」無所遁形

南韓許多企業近來廣泛利用人工智慧（AI）徵才，像是利用演算法挑選履歷，或確認面試者在特定狀況的臨場反應，甚至直接負責面試，但上有政策、下有對策，補習班也開始推出各種創意課程，教求職者如何打敗AI。

22歲大學生金錫禹（Kim Seok-wu，音譯）正在南韓頂尖學府攻讀管理，但前次參加零售業徵才，未能通過AI面試，因此特地跑到科技公司Midas IT，練習如何應付AI的求職面試。

Midas IT公司網站方案主管經理克里斯．鄭（Chris Jung）表示，傳統面試一遇上求職者有意的沉思、回應和表演，就無法確切評估實際表現或技能。該公司開發出獨家演算法軟體，可評估求職者潛意識行為在內的37種不同能力。

金錫禹用不到兩分鐘回答問題，讓「考官」解構和分析他的口頭和臉部表現。「求職者會不顧一切誇大能力，好讓雇主多看一眼，但AI就不會被騙。」感到緊張和煩躁的金錫禹承認，「如果AI面試大受歡迎，我就會覺得沒希望了」。

約四分之一的南韓大企業準備或已開始運用AI徵才，補習班、線上課程和讀書會隨之蓬勃發展，教導求職者面對AI時，如何回答問題，同時保持沉著、擺出正面積極的面部表情，好獲得高分評價。

職業諮詢公司People & People的AI方案產業諮詢師朴聖順（Park Seong-jung，音譯）指出，AI正在成為潮流，並指光2019年一年，他就舉辦48個AI面試講座，超過700名大學生、研究生和講師參加。朴聖順說，南韓有嚴重的青年失業問題，大學生的競爭非常激烈，他們的課程可幫助求職者預作各項準備，克服AI面試。