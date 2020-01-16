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修憲當一輩子領導人 俄國普亭傑出的一手？

2020-01-16 10:35聯合報 編譯梁采蘩／即時報導

俄羅斯政府15日晚間宣布總辭，讓長年觀察俄羅斯政情的專家都感到意外。他們認為，俄國總統普亭可能想透過修憲，好在俄羅斯無限期掌權。

當天稍早普亭在國情咨文中宣布，計畫改革削弱下一任總統的權力，並重新分配職權，讓俄國國會與總理府獲得更大權力。數小時後，總理麥維德夫便率領內閣首長總辭。這舉動並非抗議普亭改革。

聲明中麥維德夫表示，這是為了減輕普亭的負擔。他說，總統「提出數個憲法上的根本變動，在這種情況下很明顯，我們作為政府，應該要讓總統有機會，為此做出所有必要的改變」。

普亭的改革將賦予國會任命總理的權力，再由總理提出內閣人選名單給國會通過。普亭說，「在此情況下，總統有任命這位總理的義務，也就是說，他不能拒絕國會通過的人選」。

俄羅斯憲法規定總統只能連任一次，代表2024年普亭無法再角逐總統。2008年，普亭與麥維德夫互換當總統與總理四年，到了2012年普亭再度當回總統直到現在。學者說，兩人現在再度達成某種共識。

並非所有分析師都認為普亭最終會當上總理，莫斯科智庫學者伊格納托夫（Oleg Ignatov）表示，普亭也談到變更俄羅斯國務院在憲法中的角色，它目前性質是國家元首的顧問機構。

「謠傳普亭可能會領導新的國務院，而非去當新總理。」伊格納托夫告訴CNN：「如果是這樣，很可能變成一切普亭說了算。他對一些技術細節不感興趣，但一切都會在他掌控之中。」

衝突研究中心（ Conflict Studies Research Centre）分析師亞奇緬科（Valeriy Akimenko）表示：「目前尚不確定國務院的未來角色，可能屬性是仲裁，這意味著當發生爭端時，國務院可以擁有最終決定權。」但他認為普亭還是有很大可能會當總理。

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexi Navalny）推文批評：「當上終身領導人，將國家變成囊中物，把財富留給自己與親信，才是普亭及其政權的唯一目標。」

CNN分析，這也意味著普亭繼續主宰國內，未來也仍將活躍在國際舞台，「若過去幾年有教會我們什麼，那就是俄國願意竭盡全力，直接挑戰以美國為主的世界秩序，這將為美國及其盟友製造更多頭痛」。

俄羅斯政府15日晚間宣布總辭，讓長年觀察俄羅斯政情的專家都感到意外。他們認為，俄...
俄羅斯政府15日晚間宣布總辭，讓長年觀察俄羅斯政情的專家都感到意外。他們認為，俄國總統普亭可能想透過修憲，好在俄羅斯無限期掌權。法新社
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