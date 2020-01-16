「恐龍樹」剩不到200棵 澳洲秘密搶救以免遭野火滅絕

法新社報導，雪梨官員表示，專業消防員成功搶救全球僅存的「瓦勒邁松樹」（Wollemi Pines）免受野火吞噬，這種從史前時代存活至今的松樹又稱為「恐龍樹」。

野生的瓦勒邁松樹僅剩不到200棵，隱身在雪梨西北方藍山附近的一處峽谷內。藍山最近遭受澳洲持續數月的災難級野火波及。

官員指出，隨著去年底大火逼近該地區，消防員動用滅火飛機，將阻燃劑灑落在松樹林周圍形成保護圈，特種消防隊員並在峽谷內建立灌溉系統，為松樹林提供水分。

新南威爾斯省環境部長基恩（Matt Kean）稱此次行動為「前所未有的環境保護任務」。基恩15日表示，雖然有些樹被大火燒焦，但松樹林整體得以在大火中倖存。

化石紀錄指出，瓦勒邁松已有兩億多年歷史（早在恐龍時代之前就出現），外界起初以為這些松樹已經滅絕，直到1994年才發現。松樹林的位置向來保密，免得受遊客汙染。

基恩說，「非法走訪持續對瓦勒邁松樹林在野外生存構成重大威脅，因為人類可能踐踏樹苗，並可能引入破壞剩餘樹木和其恢復繁殖的疾病風險」。

瓦勒邁松樹已經繁殖並被分發到全球各地的植物園中，以保護該物種，但是瓦勒邁峽谷內的松樹林是僅剩的野生林。

去年10月以來，澳洲野火已至少奪去28條人命、摧毀2000多間房屋，及燒毀10萬平方公里土地（比南韓或葡萄牙的國土面積還大）。

根據環境組織說法，野火可能已導致約10億隻動物死亡，迫使許多物種瀕臨滅絕。