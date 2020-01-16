FT：這位K-pop女歌手走出網路霸凌陰霾 靠作畫重建人生

在首爾北部山區的一間小木屋內，權志晏（Kwon Ji-an）身穿黑色寬鬆長褲、黑色靴子及厚重的藍色西裝外套，站在一桶桶顏料罐後作畫。她的畫作呈現出喜怒無常的抽象派風格，這些畫都掛在屋內的橫樑上。

權志晏身處的地方，脫離了熱情吶喊的歌迷、整齊劃一的舞蹈動作，以及暴露的穿著，這些事物曾宰制她的人生。35歲的權志晏，是一名染著粉紅色頭髮的歌手，她的藝名是松雨（Solbi），她以結合繪畫、現代舞蹈及電子音樂獲得國際認可。權志晏用這些事物治療自己尚未痊癒、在南韓流行音樂界K-pop受到的傷害。

距今大約十年前，網路流傳一段權志晏的不實性愛影片，導致她受到網友惡意霸凌、使人生支離破碎。權志晏接受金融時報（FT）訪問時說，「我當時感覺自己好像手腳被綁起來，人人（網友）喊打」。

南韓娛樂界在全球大放異彩之際，權志晏當年遭遇的問題，儼然是南韓演藝圈即將籠罩在一場風暴下的初期徵兆。25歲的南韓女星崔真理（藝名Sulli，雪莉）及28歲的具荷拉，在2019年底因不堪網路霸凌選擇輕生，其中具荷拉據悉遭前男友以性愛影片勒索錢財。

權志晏說，即使當年她初次登上大螢幕演唱暢銷單曲的那時候，心中也沒有絲毫喜悅，「我突然成為聚光燈焦點，每天須參加五到六場活動，我的行程表在一年前就已排好。我必須做經紀人交代的事，不論我是否已進入狀況」。

權志晏面臨的問題之一，就是她口中的「惡性循環」，也就是電視台與網站根據網友對明星的評價及反應，來評估藝人，並加以排名，但這些評價及排名又會影響歌迷對藝人的看法，形成惡性循環。

權志晏說，「我在舞台上是Solbi，走下舞台後我必須以權志晏的身分活著。但人們不理解這一點，他們不把我當人看，只把我當成一項商品」。權志晏在「無法反擊」和身心受創的情況下，轉向尋求醫療幫助，最後在作畫中找到出路。