瑞士登2020最佳國家榜首 美國信賴度跌新低

美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report ）15日公布2020年度「世界最佳國家」榜單，由瑞士奪冠，美國名列第七，但美國不僅在十大最受信賴國家排行榜上無名，在受信賴項目得分更跌到新低紀錄。

美新周刊說：「儘管美國被認定是世上最強大的國家，數據卻顯示，美國並不被視為很值得信賴。」自2016年開始發布「最佳國家」年度調查以來，全球對美國的信賴感一直穩定下滑，如今已降到16.3（滿分為100），創歷史新低水準，降幅也是2016年來最大。

美新周刊主管Kevin Drew指出，一大因素可能是美國總統川普的作風引起非議，包括去年宣布自敘利亞撤軍，以及媒體報導傳稱美國可能退出北大西洋公約組織（NATO）等，令人質疑美國在全球的領導力，以及對傳統戰略聯盟的承諾。

相形之下，加拿大、瑞士、挪威、瑞典和丹麥等國，都被視為最值得信賴的國家。

●十大最受信賴國家排名依序是：加拿大、瑞士、挪威、瑞典、丹麥、紐西蘭、芬蘭、澳洲、荷蘭和德國。

世界最佳國家排名，是由美新周刊與BAV集團、賓州華頓商學院合作，以65項標準評比73個國家而成。評比標準包括：生活品質、文化影響力、創業精神、經商環境、國力等等。此年度報告訪調遍布36國、逾2萬名全球受訪者。

瑞士榮登整體「最佳國家」排名榜首，並且在九個次項中的五項都躋身前十名，包括高經商環境排名第二，生活品質排名第七。美國今年整體排名第七，比去年進步一名，得力於被視為世界最強國，而且在創業精神和文化影響項目的排名也很高。