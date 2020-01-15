印度紛擾不斷 基金經理人將資金從轉移大馬及中國大陸

西方資產管理公司正減少持有印度公債，因為新公民法的爭議，以及喀什米爾地區的動盪，影響印度的經濟前景。而資金管理業者正將撤離印度的資金，轉移至馬來西亞及中國大陸。

西方資產管理公司亞洲除日本外投資管理主管孫應梅說，該公司正將部分資金轉移至馬來西亞及中國大陸的較長天期債券。隸屬於美盛集團、管理規模達4,530億美元的西方資產管理公司，仍對印度債券給予「加碼」評級。

孫應梅說，該公司正買進馬來西亞債券，因為原油出口商中期而言將受惠於能源價格走高，而隨著大陸債券將逐步納入全球債券指標，資產管理業者將額外注入1,500億美元至2,000億美元至陸債。

去年印度總理莫迪連任成功的慶賀行情正消散，因為經濟成長放緩、排擠穆斯林入籍的公民法也引爆抗議，導致外資持有的印度公債已降至近三個月低點。

有30年資歷的投資老將孫應梅在新加坡表示，這些紛擾的確阻礙了莫迪政府實施必要的經濟政策及改革，使當局無法聚焦於經濟，「我們正稍微減少印度的資產配置」。