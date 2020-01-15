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普亭無預警要求內閣總辭 總理麥維德夫另有任用

2020-01-15 22:02聯合報 編譯張佑生╱即時報導

俄羅斯總統普亭15日無預警要求總理麥維德夫提出內閣總辭，在新閣組成前擔任看守總理。普亭任命麥維德夫出任國家安全會議副主席。

麥維德夫堪稱是俄國的二把手，在普亭依法不得連任總統，轉任總理時，就是由麥維德夫擔任總統

普亭（左）15日與麥維德夫（右）會談。路透
普亭（左）15日與麥維德夫（右）會談。路透
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普亭俄羅斯內閣

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