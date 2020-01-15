學生拍片倡女權 挑戰柬埔寨傳統社會

柬埔寨正掀起隱形的「女權革命」！一名傳播科系的女學生哈利，以拍攝YouTube影片提倡女權及女性對身體的自主權，最高的影片點閱率達200萬人觀看，在僅有1600萬人口的柬埔寨掀起一陣波瀾。她表示：「文化並非一成不變的，就像科技一樣，總是一直在變化中進步。」

女學生挑戰社會

根據《半島日報》報導，哈利是一名傳播科系的學生，她在YouTube開啟名為「每日一哈利」的頻道，提倡女權及鼓勵女性勇敢表達自我，最高的影片點閱率達200萬人觀看，試圖逐步改變柬埔寨的性別不平等氛圍。

2019年，聯合國曾要求柬埔寨進行校園改革，刪除課本中關於性別歧視的內容，包括柬埔寨的女性在學習階段常常被灌輸的「如何成為一名好老婆、好女人及該怎麼取悅老公」等。聲明中指出，「柬埔寨女性的不利處境，是因為人民從小時候就被灌輸錯誤的兩性觀念。」

哈利致力於改變柬埔寨文化，她表示，女性常被教導「在他人面前少說家務事」、「要隱藏性慾」，然而男性卻不用遵從相同的原則。她也指出，根深柢固的女權低落使許多人忽略家庭暴力，尤其是針對女性的暴力行為，「他們將這現象合法化，並視為理所當然。」

文化並非一成不變

據《路透社》報導，哈利表示，自己是一個內向的人，但柬埔寨社會過於保守，「必須要有人跳出來挑戰。」一份聯合國的報告調查顯示，有高達5分之1的柬埔寨男子表示，他們曾經性侵過女性。近期更有政府官員指責女歌手及演員穿著不當，違反傳統文化，有些甚至被禁止表演。

哈利表示，當有人想要操控他人時，總會說出那是因為「文化」。「但是他們到底了解了什麼樣的柬埔寨文化？我認為，文化並非一成不變的，就像科技一樣，總是一直在變化才有進步。」她補充。

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