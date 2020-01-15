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這個冬天很不冷！日本降雪量創近40年來最低

2020-01-15 20:19聯合報 編譯莊蕙嘉／即時報導

今年的暖冬讓許多民眾感受不到強烈寒意，日本降雪量更創下1961年以來新低。NHK報導，與往年相比，臨日本海一側的北日本1月上旬降雪量少了28%。

以15日上午9時觀測到的各地積雪來看，札幌為10公分，僅有往年的兩成，每年舉行的雪祭刻正面臨「雪不夠用」的問題，得從外地運雪。

此外，各地滑雪場也因暖冬積雪嚴重不足，得用人工雪應急，並關閉部分滑雪道，營收也受影響，有滑雪場決定暫停營業。知名的白川鄉合掌村1月13日首個點燈日也沒有往年的皚皚雪景，令遊客好失望。

暖冬使日本今年降雪量不如以往，圖為長野地獄谷野猿公苑的雪猴在享受溫泉。（新華社）
暖冬使日本今年降雪量不如以往，圖為長野地獄谷野猿公苑的雪猴在享受溫泉。（新華社）
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暖冬降雪雪祭

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