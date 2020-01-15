這個冬天很不冷！日本降雪量創近40年來最低

今年的暖冬讓許多民眾感受不到強烈寒意，日本降雪量更創下1961年以來新低。NHK報導，與往年相比，臨日本海一側的北日本1月上旬降雪量少了28%。

以15日上午9時觀測到的各地積雪來看，札幌為10公分，僅有往年的兩成，每年舉行的雪祭刻正面臨「雪不夠用」的問題，得從外地運雪。