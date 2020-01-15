日男子入侵一公司 挾持女員工與警對峙18小時

一名日本男子14日持菜刀入侵島根縣出雲市的一家物流公司，挾持一名女員工後關在辦公室內與警方對峙，直到15日上午8時半才釋放人質，警方已逮捕男子，結束18小時的事件。

23歲設籍千葉縣的中尾懷聖，14日下午約2時半持刀闖入「上田冷凍」公司，挾持一名40多歲女員工後待在二樓。獲報趕往的警方派出多人與嫌犯對話，期間女人質未被綑綁也未受傷。

該公司員工說，二樓是社長室和會客室，「從外面回來後發現不能進公司，同事說出事了，很擔心同事（人質）的狀況。」