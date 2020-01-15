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日男子入侵一公司 挾持女員工與警對峙18小時

2020-01-15 20:02聯合報 編譯莊蕙嘉／即時報導

一名日本男子14日持菜刀入侵島根縣出雲市的一家物流公司，挾持一名女員工後關在辦公室內與警方對峙，直到15日上午8時半才釋放人質，警方已逮捕男子，結束18小時的事件。

23歲設籍千葉縣的中尾懷聖，14日下午約2時半持刀闖入「上田冷凍」公司，挾持一名40多歲女員工後待在二樓。獲報趕往的警方派出多人與嫌犯對話，期間女人質未被綑綁也未受傷。

該公司員工說，二樓是社長室和會客室，「從外面回來後發現不能進公司，同事說出事了，很擔心同事（人質）的狀況。」

中尾於15日上午8時25分釋放人質，約10分鐘後警方以現行犯逮捕他。據相關警方表示，中尾宣稱與該公司人員有過節，至於是人質或其他人，尚待進一步調查。

日本島根縣出雲市一家物流公司發生歹徒挾持員工事件。（取自NHK網站）
日本島根縣出雲市一家物流公司發生歹徒挾持員工事件。（取自NHK網站）
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