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在馬丘比丘太陽殿大便還搞破壞 6名外國遊客被捕

2020-01-15 17:39聯合報 編譯張佑生╱即時報導

6名觀光客因為涉嫌在祕魯馬丘比丘（Machu Picchu）神殿隨地大便，遭到逮捕。

當地警長Wilbert Leyva表示，6人來自法國、巴西、阿根廷和智利，正接受調查，罪名是毀損文化遺產

公園巡警在15世紀的馬丘比丘「太陽聖殿」（Temple of the Sun）內找到人類排泄物，該區僅部分對遊客開放，警方同時發現毀損聖殿的證據。

警方表示，5名遊客被驅逐出境，阿根廷籍的遊客因為涉嫌毀損文化遺產，被留置接受調查。

有「天空之城」之稱的馬丘比丘是秘魯旅遊勝地。法新社
有「天空之城」之稱的馬丘比丘是秘魯旅遊勝地。法新社
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遺產阿根廷法國

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