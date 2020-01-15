在馬丘比丘太陽殿大便還搞破壞 6名外國遊客被捕

6名觀光客因為涉嫌在祕魯馬丘比丘（Machu Picchu）神殿隨地大便，遭到逮捕。

當地警長Wilbert Leyva表示，6人來自法國、巴西、阿根廷和智利，正接受調查，罪名是毀損文化遺產。

公園巡警在15世紀的馬丘比丘「太陽聖殿」（Temple of the Sun）內找到人類排泄物，該區僅部分對遊客開放，警方同時發現毀損聖殿的證據。