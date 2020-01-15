澳洲野火煙霧 NASA：將繞地球一圈

美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，澳洲大規模野火引起的煙霧，很快將繞行地球一圈。

澳洲東岸近幾個月來大火肆虐，造成煙霧飄越太平洋。NASA指出，元旦前後澳洲大火引發的煙霧已經越達南美洲，導致當地天空朦朧，在1月8日前已繞行「半個地球」。

NASA指稱：「這些煙霧可望至少繞行地球整整一圈。」NASA還說，最近的澳洲火勢甚大，產生「多到非比尋常」的火積雲活動，即大火引發的雷暴。

這些因素導致煙霧上升至平流層，部分煙霧飄達距離地表17.7公里處。NASA指出：「一旦進入平流層，這些煙霧能從原來地點，飄行數千英里遠，影響全球大氣情況。」

NASA提及，這些煙霧已改變南美洲的天空顏色，劇烈地影響紐西蘭，在當地「導致嚴重空氣品質問題」及「山頂積雪明顯變暗」。

澳洲氣象局今天預測，在人口最多的東部新南威爾斯省及維多利亞省一些熱點地區，未來幾天將下大雨。新南威爾斯省鄉村消防局局長費茲西蒙斯表示：「這是相當不錯的消息。」

費茲西蒙斯指出：「我們談論這個問題已經好幾個月，1月份可能迎來首場大雨，似乎將在未來幾天內發生。」

環保少女點名負責 費德勒捐款助澳洲野火賑災

【編譯中心╱綜合14日電】

瑞士網球名將費德勒與瑞士信貸銀行的贊助關係遭瑞典環保少女童貝里等氣候活動人士批評後，費德勒今天表示將捐款供澳洲野火救災。

38歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）加入其他選手承諾捐款的行列，他說：「如果有人可以出一份力，那樣很棒，因為這個國家的災情已經惡化到難以置信的程度，大家在這時候展現團結並伸出援手，是很棒的事。」

澳洲網球公開賽將於20日開打，在那之前，本週稍晚將有場慈善賽，20次大滿貫冠軍得主、目前世界排名第3的費德勒表示，他將參與慈善賽並捐款。

澳洲野火已經造成至少27人喪命，燒毀如南韓大小般的區域，眾多網球選手紛紛跳出來表明將賑災。

世界職業網球協會（ATP）昨天表示，男子巡迴賽的球員已捐款50萬美元，在此同時，美國女將小威廉絲（Serena Williams）也將奧克蘭菁英賽（Auckland Classic）冠軍獎金4萬3000美元捐給澳洲野火救災基金。