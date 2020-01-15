德國監聽恐懼再起 NGO：違反人權

竊聽風暴在德國真實上演！針對2017年新法賦予德國聯邦情報局蒐集外國人資訊的權力，自由權利協會等團體一狀告上最高法院，指出此舉違反人權，判決預計將在今年出爐。無國界記者表示，被監聽的風險恐怕對記者造成寒蟬效應。前德國聯邦情報局長則回應，若沒有監聽的權力，在海外的德國軍人將受到危害。

監聽引起德國恐懼

根據《德國之聲》和《紐約時報》報導，在2017年頒布的新法中，賦予德國聯邦情報局蒐集外國人資訊的權力，且無須事先經過法院的同意。對此，德國的自由權利協會（GFF）和無國界記者等組織，對最高法院提起訴訟，指控德國聯邦情報局此舉違反公民和記者的人權，於14至15日進行聽證會，預計在今年判決就會出爐。

「監聽」在德國歷史中一直是具爭議性的行為，早在納粹和東德時期，無數人民曾被政府監聽，在兩德統一之後，這個議題一度淡出人們的視野，但在2013年美國國家安全局被爆出監聽各國政要，包括德國總理梅克爾，被監聽的可能再度激起德國民眾的恐懼。

媒體人人自危

「我們受夠了情報機構毫無根據的保證了！」自由權利協會的總裁布米爾痛批。法律顧問貝克指出，在德國聯邦情報局「戰略訊息蒐集」的架構之下，所有外國人都有可能是被監聽的對象。

無國界記者德國分部的執行長米爾表示，德國聯邦情報局雖然是監聽外國人，但也會對國內的記者造成寒蟬效應，因不少德國媒體在海外雇用外籍記者，甚至有許多國外的「線民」，若是他們受到監聽，也將造成德國媒體界的恐慌。無國界記者也引述《明鏡週刊》的報告指出，過去至少50位記者受到德國聯邦情報局的監聽。

「倘若1949年制定憲法的國父們地下有知，我們以保護人權為名，終止對塔利班或伊斯蘭國的監聽，他們必會從墳墓裡跳出來。」前德國聯邦情報局長辛德勒強調，停止對外國人的監聽將危害到在阿富汗等地的德國軍人。

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