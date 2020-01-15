親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
伊朗報復美行動
哈利退出英王室
波音客機墜伊朗
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

衝突畫面曝光！國民黨青年派求改革 闖中常會怒嗆黨中央

「三個原因」休息站霸主不玩了 南仁湖老董從霜淇淋機起家

德國監聽恐懼再起 NGO：違反人權

2020-01-15 14:09台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

竊聽風暴在德國真實上演！針對2017年新法賦予德國聯邦情報局蒐集外國人資訊的權力，自由權利協會等團體一狀告上最高法院，指出此舉違反人權，判決預計將在今年出爐。無國界記者表示，被監聽的風險恐怕對記者造成寒蟬效應。前德國聯邦情報局長則回應，若沒有監聽的權力，在海外的德國軍人將受到危害。

監聽引起德國恐懼

根據《德國之聲》和《紐約時報》報導，在2017年頒布的新法中，賦予德國聯邦情報局蒐集外國人資訊的權力，且無須事先經過法院的同意。對此，德國的自由權利協會（GFF）和無國界記者等組織，對最高法院提起訴訟，指控德國聯邦情報局此舉違反公民和記者的人權，於14至15日進行聽證會，預計在今年判決就會出爐。

「監聽」在德國歷史中一直是具爭議性的行為，早在納粹和東德時期，無數人民曾被政府監聽，在兩德統一之後，這個議題一度淡出人們的視野，但在2013年美國國家安全局被爆出監聽各國政要，包括德國總理梅克爾，被監聽的可能再度激起德國民眾的恐懼。

媒體人人自危

「我們受夠了情報機構毫無根據的保證了！」自由權利協會的總裁布米爾痛批。法律顧問貝克指出，在德國聯邦情報局「戰略訊息蒐集」的架構之下，所有外國人都有可能是被監聽的對象。

無國界記者德國分部的執行長米爾表示，德國聯邦情報局雖然是監聽外國人，但也會對國內的記者造成寒蟬效應，因不少德國媒體在海外雇用外籍記者，甚至有許多國外的「線民」，若是他們受到監聽，也將造成德國媒體界的恐慌。無國界記者也引述《明鏡週刊》的報告指出，過去至少50位記者受到德國聯邦情報局的監聽。

「倘若1949年制定憲法的國父們地下有知，我們以保護人權為名，終止對塔利班或伊斯蘭國的監聽，他們必會從墳墓裡跳出來。」前德國聯邦情報局長辛德勒強調，停止對外國人的監聽將危害到在阿富汗等地的德國軍人。

【更多精采內容，詳見

德國無國界記者人權

延伸閱讀

影／晶片身分證侵犯人權？台權會：預算不應放行

人權觀察：中國欺壓人權 數十年來最粗暴

掃蕩伊斯蘭好戰分子 德國警方分兵多路搜索

台灣輸大陸水果被驗出有害生物 遭退運銷毀

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

澳洲大火延燒120天總理卻在度假？一文看透澳洲經濟與政治大洞

2020-01-15 13:24

影／西班牙化工廠大爆炸1死8傷 巨大火球照亮夜空

2020-01-15 10:52

越南、新加坡轉向 圍堵中共新戰略聯盟成形

2020-01-15 12:36

澳洲野火肆虐 日本擬派運輸機協助救災

2020-01-15 14:35

梅鐸么兒：對父親的媒體帝國否認氣候變遷 感到失望

2020-01-15 14:04

改變職場氛圍 日環境大臣小泉帶頭休育嬰假

2020-01-15 12:03

我友邦瓜地馬拉新總統就職 典禮延誤五小時

2020-01-15 11:56

南韓外長：南北韓和美北韓對話 應有互補性

2020-01-15 10:30

澳洲大雨將至 野火可望舒緩卻憂山崩

2020-01-15 10:24

人權觀察：中國欺壓人權 數十年來最粗暴

2020-01-15 09:27

紐時曝光新影像 烏克蘭客機遭2枚飛彈誤擊

2020-01-15 09:26

OPEC+可能將3月會議和減產協議延至6月

2020-01-15 08:58

波音去年交機遠不如空巴 痛失全球最大飛機製造商頭銜

2020-01-15 08:44

反制中國 美學者籲川普部署飛彈與台灣簽FTA

2020-01-15 08:37

日防衛大臣：陸片面改變現狀 企圖顛覆國際秩序

2020-01-15 06:12

英相強生今天致函 正式回絕蘇格蘭二次獨立公投請求

2020-01-14 21:01

淚眼無尾熊消防員暖哭眾人 澳洲藝術家塗鴉募款

2020-01-14 18:36

清醒不超過半小時 前教宗出書槓現任教宗爆陰謀論

2020-01-14 17:56

影／野火毀棲地！澳洲空中大灑糧 搶救挨餓岩袋鼠

2020-01-14 17:45

澳洲野火煙霧影響全球 NASA：將繞地球一圈

2020-01-14 17:40

克什米爾地區雪崩 印巴兩國宣布至少67人喪生

2020-01-14 17:34

支援澳洲野火救援！時尚大牌推限定款無尾熊帽T作公益

2020-01-14 17:17

影／恐有大爆發！ 菲火山地震200多起 逾3萬人撤離

2020-01-14 12:36

菲國火山噴發逾200次地震 一廉航恢復進出馬尼拉班機

2020-01-14 11:50

文在寅：朝鮮沒有關閉對話大門

2020-01-14 11:39

烏克蘭航空班機墜機伊朗 機上170人全數罹難

2020-01-08 13:30

泰國版童貝里 12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠垃圾

2020-01-06 13:36
看更多

熱門文章

擊落烏克蘭客機 伊朗首度宣布進行逮捕

2020-01-14 20:35

哈利出走案外案 英女王私房錢曝光一半 掉出8億！

2020-01-15 09:00

鋼琴美少女變馬甲線辣妹 韓國健美兄妹闖出名號

2020-01-14 15:04

豐田召回近70萬輛車 疑致引擎熄火

2020-01-14 15:36

孩子國籍引殺機 台男勒斃陸妻棄屍泰國海邊

2020-01-15 10:35

美國將公布新規 擴大禁止外國製產品出貨給華為

2020-01-15 10:02

「給我年輕的！」84歲AV女優下海 曝人生第三春

2020-01-14 19:02

內憂外患？美伊兩國瀕臨戰爭邊緣 伊朗再爆國內危機

2020-01-14 19:37

日防衛大臣：陸片面改變現狀 企圖顛覆國際秩序

2020-01-15 06:12

伊拉克美軍駐紮基地再遭火箭攻擊 未傳傷亡

2020-01-15 05:39

工科櫻花妹電眼太勾人！網見甜笑暴動：疲憊都被治癒了

2020-01-14 20:51

英國賭盤：哈利和梅根的婚姻可能5年內玩完

2020-01-14 16:59

美財長、貿易代表：美中並未達成未來降低關稅的協議

2020-01-15 07:09

駱駝與原住民搶水 澳洲直升機載槍手射殺5000頭

2020-01-14 22:42

達美飛上海班機折返洛杉磯 洩油致學生在內20多人受傷

2020-01-15 07:40

英國21歲網紅站懸崖自拍 下秒墜入深谷

2020-01-15 12:50

「絕不善罷甘休」杜魯多：若非美伊衝突 烏航乘客不會死

2020-01-14 23:50

她開心撿「古瓷盤」當收藏 看報導才知是二戰地雷

2020-01-14 20:19

哈、梅移居加拿大 富豪慷慨提供豪宅

2020-01-14 14:58

搭機到塞班島探親 25歲日女被要求驗孕「好丟臉」

2020-01-15 11:22

清醒不超過半小時 前教宗出書槓現任教宗爆陰謀論

2020-01-14 17:56

股市投資人樂翻天… 1999年情景再現？

2020-01-14 17:11

川普禁華為 強生不跟進 要求美方提備案

2020-01-14 23:07

英女王祝福哈利 提供過渡期

2020-01-14 23:44

美股回落 美官員稱大選前維持對陸商品關稅

2020-01-15 06:56

澳洲野火煙霧影響全球 NASA：將繞地球一圈

2020-01-14 17:40

英相強生今天致函 正式回絕蘇格蘭二次獨立公投請求

2020-01-14 21:01

影／野火毀棲地！澳洲空中大灑糧 搶救挨餓岩袋鼠

2020-01-14 17:45

沒視訊！英王室峰會未與梅根連線 怕有人竊聽

2020-01-14 14:42

日圓貶破110 八個月首見

2020-01-15 00:10

美伊情勢緊張 中國憂、北韓喜？

2020-01-14 18:18

影／達美班機飛上海班機在機場迫降 放油傷及小學操場師生

2020-01-15 11:36

1270萬人訂閱！美妝YouTuber拍片坦言「我是跨性別者」

2020-01-14 14:57

他玩滑翔翼空拍浪漫雪景 陶醉到一半直撞纜車線纜

2020-01-14 15:12

淚眼無尾熊消防員暖哭眾人 澳洲藝術家塗鴉募款

2020-01-14 18:36

哈利梅根擬居加拿大 當局衡量是否承擔維安費用

2020-01-14 19:02

支援澳洲野火救援！時尚大牌推限定款無尾熊帽T作公益

2020-01-14 17:17

美中貿易協議 外媒：陸擬兩年買兩千億美元商品

2020-01-15 00:40

存在世界74億年 古老塵粒見天日

2020-01-14 18:35

反制中國 美學者籲川普部署飛彈與台灣簽FTA

2020-01-15 08:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top