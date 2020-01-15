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OPEC+可能將3月會議和減產協議延至6月

2020-01-15 08:58經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，未具名的官員指出，石油輸出國組織和夥伴國（OPEC+）可能把原定3月召開的政策會議延至6月，原本3月到期的減產協議也將延長至6月。

報導指出，3月召開會議「幾乎沒有意義」，因為OPEC+屆時將只有1月的生產數據可以參考。若會議延期，現行的減產協議也將隨之延後。

OPEC+去年12月時同意，今年第1季將擴大減產，每天多減產50萬桶，使每日減產量擴至120萬桶，並且重新調整成員國之間的減產目標。OPEC+當時也決定，將在3月5日至6日舉行會議，討論3月到期的減產協議。

OPEC+可能把3月會議延至6月舉行，現行減產協議也可能延長至6月。 路透
OPEC+可能把3月會議延至6月舉行，現行減產協議也可能延長至6月。 路透
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