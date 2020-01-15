OPEC+可能將3月會議和減產協議延至6月

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，未具名的官員指出，石油輸出國組織和夥伴國（OPEC+）可能把原定3月召開的政策會議延至6月，原本3月到期的減產協議也將延長至6月。

報導指出，3月召開會議「幾乎沒有意義」，因為OPEC+屆時將只有1月的生產數據可以參考。若會議延期，現行的減產協議也將隨之延後。