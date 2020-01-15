日防衛大臣：陸片面改變現狀 企圖顛覆國際秩序

日本防衛大臣河野太郎（Taro Kono）14日在美國華府指出，深為關切中國大陸持續片面改變東海與南海的現狀，中方的行為無非是企圖顛覆國際秩序；他並說，若中方藐視國際規範，必須付出代價。

河野太郎也提及中國大陸國家主席習近平預計春季訪日本，歡迎之際，也希望中方更努力改善他所提到的問題，否則訪問時可能處境艱難。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）14日舉行關於美日同盟的研討會，河野太郎出席發表演說，聚焦美日未來合作方向，也大談中方在東海與南海的作為，以及對區域與世界構成的威脅。

河野太郎指出，區域面臨各種需要關切的問題，包括朝鮮半島、台灣、南海局勢等；日本對於中方片面改變東海現狀，尤其是在釣魚台周圍的作為，深為關切，而中方持續在南海軍事化，企圖片面改變南海現狀，日本也不會忽視。

他說，中方在東海與南海的行動無非是企圖顛覆國際秩序，若各國繼續忽視中方企圖改變國際秩序的作為，讓中方繼續破壞國際規則與規範，不僅對印太區域帶來負面影響，也會影響到世界各地。

河野太郎表示，他去年12月訪問北京會晤相應官員時，直接表達對於解放軍在東海頻繁活動的強烈關切，並敦促中方採取積極作為，以改善情況。

他接著說，計畫於今年春季歡迎習近平訪日，而中方需要更努力改善他所提出的問題，否則訪問時可能處境艱難。

他指出，日本、美國等國建立並維護國際規範，若中方藐視國際規範，就必須付出代價；國際社會需合作，創造一個會讓中方付出代價的環境。