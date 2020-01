天主教教宗方濟各(左)2017年在教廷任命5位樞機主教的典禮上與榮休前教宗本篤16世(右)會面。美聯社 分享 facebook 就在天主教教宗方濟各(Pope Francis)因應神職人員短缺而考慮准許已婚男性擔任神父之際,2013年選擇榮休的前教宗本篤16世(Pope Benedict XVI)打破沉默,近日出版新書,重申教士獨身的價值,被視為兩任教宗打對台,非比尋常。

本篤16世和梵蒂岡聖座禮儀及聖事部部長薩拉(Robert Sarah)近日合著新書《來自我心深處:神職、獨身及天主教會危機》(暫譯,From the Depths of Our Hearts: Priesthood, Celibacy and the Crisis of the Catholic Church)。法國費加洛報12日刊出書摘。

英國泰晤士報14日引述教廷專家的話報導,質疑92歲的本篤16世出書是挑戰方濟各權威的縝密計畫。

最近才探訪過本篤16世的人士透露,「他幾乎成天都在睡覺,每段休憩間隔的清醒時間不超過半小時,與訪客談話無法超過15分鐘,體力根本無法負擔寫書,懷疑這本書是怎麼寫出來的。」推斷是下面的人刻意設計,意在挑起兩位教宗間的矛盾。