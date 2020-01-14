影／野火毀棲地！澳洲空中大灑糧 搶救挨餓岩袋鼠

澳洲今夏受到燎原野火襲擊，許多野生動物棲息地面臨浩劫。新南威爾斯省政府已開始推動災後野生動物復原，其中一項行動就是派出直升機，將大量糧食空投到災區，確保各地的刷尾岩袋鼠（brush-tailed rock-wallabies）不會餓死。

新南威爾斯省能源及環境廳長基恩（Matt Kean）表示，根據初步災後評估，刷尾岩袋鼠族群的許多重要棲息地付之一炬。儘管這些岩袋鼠通常能逃過野火，但棲息地周邊的植物被燒毀，導致糧食來源銳減，促使該部門仿效各地的人道救援行動，發動「岩袋鼠行動」（Operation Rock Wallaby），緊急在災區空投兩公噸的番薯和紅蘿蔔。

基恩說，袋鼠此前早已飽受乾旱帶來的壓力，野火只會加劇牠們的生存壓力，因此人類為牠們供應糧食就變得相當關鍵。此一行動目標是幫助刷尾岩袋鼠棲息地能夠撐下去，直到天然的糧食飲水來源再次恢復，讓牠們可自行覓食為止。