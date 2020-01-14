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影／野火毀棲地！澳洲空中大灑糧 搶救挨餓岩袋鼠

2020-01-14 17:45聯合報 編譯周辰陽／即時報導

澳洲今夏受到燎原野火襲擊，許多野生動物棲息地面臨浩劫。新南威爾斯省政府已開始推動災後野生動物復原，其中一項行動就是派出直升機，將大量糧食空投到災區，確保各地的刷尾岩袋鼠（brush-tailed rock-wallabies）不會餓死。

新南威爾斯省能源及環境廳長基恩（Matt Kean）表示，根據初步災後評估，刷尾岩袋鼠族群的許多重要棲息地付之一炬。儘管這些岩袋鼠通常能逃過野火，但棲息地周邊的植物被燒毀，導致糧食來源銳減，促使該部門仿效各地的人道救援行動，發動「岩袋鼠行動」（Operation Rock Wallaby），緊急在災區空投兩公噸的番薯和紅蘿蔔。

基恩說，袋鼠此前早已飽受乾旱帶來的壓力，野火只會加劇牠們的生存壓力，因此人類為牠們供應糧食就變得相當關鍵。此一行動目標是幫助刷尾岩袋鼠棲息地能夠撐下去，直到天然的糧食飲水來源再次恢復，讓牠們可自行覓食為止。

基恩還表示，有關單位將設置攝影機，監控糧食攝取和野生動物數量。如有必要，也會加強管控掠食動物的數量。刷尾岩袋鼠是有袋動物，生活在岩石峭壁上，澳洲本地原本有15個品種，多數已經消失，現在被視為瀕危（Endangered）。

澳洲新南威爾斯省國家公園和野生動物局工作人員10日搭乘直升機，飛到瓦勒邁國家公園...
澳洲新南威爾斯省國家公園和野生動物局工作人員10日搭乘直升機，飛到瓦勒邁國家公園一帶，空投番薯和紅蘿蔔給受災的野生動物。刷尾岩袋鼠族群的許多重要棲息地付之一炬，導致糧食來源銳減。路透
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澳洲新南威爾斯省國家公園和野生動物局釋出照片顯示，一隻袋鼠正在食用該單位直升機空...
澳洲新南威爾斯省國家公園和野生動物局釋出照片顯示，一隻袋鼠正在食用該單位直升機空投的紅蘿蔔。有關單位發動「岩袋鼠行動」，緊急在災區空投大量食物，希望幫助刷尾岩袋鼠撐到棲地的糧食飲水來源再次恢復。路透
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袋鼠災後澳洲

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