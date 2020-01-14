淚眼無尾熊消防員暖哭眾人 澳洲藝術家塗鴉募款

澳洲藝術家特別創作一幅無尾熊消防員的塗鴉。圖/截自 Instagram 分享 facebook

澳洲野火延燒至今，已經造成數十人死亡、大片的森林被吞噬，上千萬動物更不幸傷亡。有一位來自墨爾本的街頭藝術家，在一處以塗鴉藝術聞名的街頭，創作出一幅無尾熊救火員的塗鴉，為受到大火影響的動物們募款。

根據《daily mail》報導，街頭藝術家吉本斯（Mr. Gibbons）在墨爾本一處以塗鴉藝術聞名的窄巷，創作出一幅「無尾熊救火員」的塗鴉壁畫。畫作中眼角流著淚水的無尾熊，緊握著水柱不放，儘管頭上的消防員帽掉落、身上有部分的毛已被灼傷，無尾熊還是不為所動。右上角寫著大大的「THANK YOU R.F.S」，感謝澳洲新州鄉村消防局（Rural Fire Service, RFS）消防員們無私的奉獻。

吉本斯在當地時間昨（13）日將這幅創作上傳到Instagram，吉本斯說到：「我們應該一起畫畫、為澳洲野火事件募款」，引發網友熱烈迴響。這幅創作也會用來為澳洲野火募資，吉本斯表示這些錢會全數捐給世界自然基金會（World Wildlife Fund、WWF）以及自然恢復基金會（Nature Recovery Fund）。

這幅創作在一系列嘲諷澳洲總理史考特莫里森（Scott Morrison）的塗鴉後出現。莫里森在澳洲野火事件發生後挨批救災不力，甚至在災情惡化時到美國夏威夷度假，引發澳洲民眾的怒火。莫里森所主張的氣候政策，以及他強力支持的燃煤發電，被認為是引發這次大火的主因。此外，氣候變遷的影響，亦是本次大火如此嚴重的因素之一。