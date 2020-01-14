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想為澳洲大火盡份心力好難？3萬元無尾熊帽T惹議

2020-01-14 17:17聯合新聞網 綜合報導

時尚品牌巴黎世家推出無尾熊圖案的服飾。圖/Balenciaga
時尚品牌巴黎世家推出無尾熊圖案的服飾。圖/Balenciaga
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澳洲野火延燒數月，至今仍沒有減緩的趨勢，數以萬計的動物們都受到影響，澳洲代表性的動物無尾熊更是死傷無數。時尚品牌「巴黎世家（Balenciaga）」立馬推出了無尾熊圖案的上衣，並表示會將全部的收益捐給澳洲當地的自然資源保護組織。但有多少消費者，會購買一件近2萬元新台幣的T恤？

根據《Daily Mail》報導，時尚龍頭巴黎世家為因應澳洲野火延燒不斷的事件，緊急推出印有無尾熊圖案的帽T及T恤，表示會將100%的收益捐給由開雲集團和BALENCIAGA衡量「最適當且可持續發展的當地自然資源保護組織」，來營救、保育被大火影響的袋鼠、無尾熊、袋熊等動物。

巴黎世家推出的此款無尾熊圖案上衣，由白色作為底色，中間有瞪著水汪汪大眼的可愛無尾熊，中性的設計讓男、女生都能夠輕鬆駕馭，希望大家能夠共同響應捐助澳洲野火的事件。但這一件上衣可是要價不菲，帽T的價格高達1075美金（約新台幣32,422元），T恤也要625美金（約新台幣18,850元），讓民眾不禁質疑，就算想為澳洲盡一份心力，但誰會買一件如此昂貴的上衣？

巴黎世家所屬的開雲集團，已捐助100萬美金（約3千萬新台幣）協助澳洲修復受到森林大火影響之處。目前澳洲野火已造成27位民眾不幸身亡、2千多棟民宅遭燒毀，7百萬公頃的土地遭到大火吞噬，澳洲政府也已撥款5000萬美元（約新台幣15億）作為野生生物保育基金。

無尾熊圖案的T恤，一件要價約新台幣1萬8千元。圖/Balenciaga
無尾熊圖案的T恤，一件要價約新台幣1萬8千元。圖/Balenciaga
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澳洲野火無尾熊袋鼠

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