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影／恐有大爆發！菲火山地震200多起 逾3萬人撤離

2020-01-14 12:36聯合報 編譯周辰陽／即時報導

菲律賓首都馬尼拉南方65公里的塔爾火山12日起持續噴發，周邊居民多次拍到「火山閃電」的自然奇觀。官員警告近期可能會有更大更危險的爆發，附近數萬居民已經緊急撤離。

塔爾火山爆發後，菲律賓火山及地震研究所（Phivolcs）將警戒提升到第四級，亦即危險性噴發可能在幾天到幾小時內發生。過去24小時塔爾火山湧出更多熔岩和煙流，周邊更偵測到超過兩百起地震。該研究所指出：「如此強烈的地震活動，可能意味著塔爾火山下方不斷有岩漿侵入，可能導致進一步的噴發。」

菲國災難應變局統計，八打雁（Batangas）與附近的甲米地（Cavite）有超過三萬人撤離，預估人數還會增加。14日因風向轉變，馬尼拉國際機場經清理後部分重開，允許飛機起飛。但由於火山灰造成的風險，公家機關與學校仍暫時關閉。

塔爾火山爆發也被拍到不少驚人場面，包括一段攝於塔爾火山以東的利帕市（Lipa City）的影片，可見到叉狀的「火山閃電」劃過滿是火山灰的天空。另一段影片攝於火山以北的屈斯馬泰爾斯市（Trece artires），也可見到火山閃電從雲層中竄出。

BBC、《國家地理》和維基百科指出，火山閃電與一般雷雨閃電不同。部分火山爆發時，岩石會碎裂成「火山灰」，形成圓柱狀的火山煙流。煙流內的火山灰粒子會帶著電荷，一旦正電和負電粒子充分分離，兩個電性相反的區域暫時連結，就會形成火山閃電。

菲律賓首都馬尼拉南方65公里的塔爾火山12日開始噴發，周邊居民多次拍到「火山閃電...
菲律賓首都馬尼拉南方65公里的塔爾火山12日開始噴發，周邊居民多次拍到「火山閃電」的自然奇觀。Twitter／@DERRICKQUIBAEL／路透
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火山爆發地震馬尼拉

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