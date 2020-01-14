影／恐有大爆發！菲火山地震200多起 逾3萬人撤離

菲律賓首都馬尼拉南方65公里的塔爾火山12日起持續噴發，周邊居民多次拍到「火山閃電」的自然奇觀。官員警告近期可能會有更大更危險的爆發，附近數萬居民已經緊急撤離。

塔爾火山爆發後，菲律賓火山及地震研究所（Phivolcs）將警戒提升到第四級，亦即危險性噴發可能在幾天到幾小時內發生。過去24小時塔爾火山湧出更多熔岩和煙流，周邊更偵測到超過兩百起地震。該研究所指出：「如此強烈的地震活動，可能意味著塔爾火山下方不斷有岩漿侵入，可能導致進一步的噴發。」

菲國災難應變局統計，八打雁（Batangas）與附近的甲米地（Cavite）有超過三萬人撤離，預估人數還會增加。14日因風向轉變，馬尼拉國際機場經清理後部分重開，允許飛機起飛。但由於火山灰造成的風險，公家機關與學校仍暫時關閉。

塔爾火山爆發也被拍到不少驚人場面，包括一段攝於塔爾火山以東的利帕市（Lipa City）的影片，可見到叉狀的「火山閃電」劃過滿是火山灰的天空。另一段影片攝於火山以北的屈斯馬泰爾斯市（Trece artires），也可見到火山閃電從雲層中竄出。