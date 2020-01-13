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馬尼拉火山噴發引發75場地震 當局憂「火山海嘯」

2020-01-13 23:00聯合報 編譯李京倫／即時報導

菲律賓首都馬尼拉南方65公里的塔爾火山（Taal），12日將大量蒸汽、火山灰和石塊噴發至10到15公里高空，13日凌晨開始噴發岩漿，到13日為止共引發75場地震，火山上空不時出現閃電，附近已有三萬人撤離，專家警告更危險的噴發恐在數小時到數日內發生。

火山灰12日往北飄到馬尼拉，馬尼拉國際機場取消航班500多個架次，13日火山灰情況緩和後，部分恢復起降，但航班嚴重延誤，許多乘客困在機場苦候。

目前沒有傷亡傳出，不過，拉古那省南部一輛卡車在布滿火山灰的道路上失控翻覆，造成駕駛死亡，三名乘客受傷，警方認為可能跟道路變滑有關。

馬尼拉證券交易所13日停止交易。菲律賓總統杜特蒂辦公室下令馬尼拉政府機關13日停班，馬尼拉所有學校13日停課。一向車水馬龍的馬尼拉市區13日人車明顯減少，當局呼籲有呼吸系統疾病的民眾待在室內避免吸入火山灰，市售口罩搶購一空。

塔爾火山是菲律賓第二活躍的火山，坐落在塔爾湖中一座島上。當局警告可能發生「火山海嘯」，就是火山噴出的石塊落到湖中造成大浪，淹沒湖邊地區。

菲律賓火山及地震研究所指出，塔爾火山剛開始噴出滾燙的蒸汽和岩石，13日凌晨開始噴出大量岩漿。火山上空不時出現閃電，科學家對這現象仍不太了解，推測是靜電造成。所方12日警告，「危險的爆裂式噴發可能在數小時至數天內發生」，並將警戒等級提升到第四級，比最危險低一級。

地質學家指出，塔爾火山紅色滾燙的岩漿從北側新裂縫噴發到500公尺高空。塔爾火山除了噴灰以外，還噴出直徑6.4公分的石塊，石塊散落在湖邊。

塔爾火山是全球最小火山之一，過去450年來至少噴發34次。

菲律賓是全球最容易發生天災的國家之一，每年約有20個颱風侵襲，菲律賓也位於環太平洋火山帶，經常發生地震和火山爆發。

根據亞洲開發銀行的資料，2000至2016年，菲律賓天災造成2萬3000人死亡，影響1億2500萬人，造成的社會經濟損害約200億美元，平均每年損失12億美元。

塔爾火山12日噴發時，閃電劃破天空。（路透）
塔爾火山12日噴發時，閃電劃破天空。（路透）
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馬尼拉菲律賓地震

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