中外長必訪非洲 投資橫跨各領域

中國在非洲許多國家都有龐大的投資計劃，然而反對人士也指出，中國壓榨非洲本地勞工和掠奪自然資源。(Photo by Wikimedia Commons) 分享 facebook

持續30年，中國外交部長每年首次出訪都選擇非洲！中國外交部長王毅最近正在非洲訪問，共前往埃及、厄利垂亞、吉布地、蒲隆地和辛巴威。中國在非洲許多國家都有龐大的投資計劃，然而反對人士也指出，中國壓榨非洲本地勞工和掠奪自然資源。

中國投資有利有弊

根據《非洲新聞台》報導，中國外交部長王毅12日訪問辛巴威，作為出訪非洲的最後一站，除了與辛巴威總統姆南加瓦在煙草農場會面，也出席了在首都哈拉雷成立20周年的中非合作論壇。

目前中國為辛巴威最大的基礎建設投資國，預計未來將斥資110億美金擴建萬基電廠7號和8號機，也將分別花費1億和1.53億美金建造新的國會大廈，以及哈拉雷國際機場的翻新。

然而《NewZimbabwe》指出，中國在辛巴威的投資也招致反對黨的批評，反對黨指出，中國壓榨本地勞工，並掠奪辛巴威的自然資源。另一方面，非洲許多國家的獨裁者正被聯合國經濟制裁，而中國的投資有如及時雨一般，且不設任何附加條件（例如要求打擊貪腐），因此非洲的政治領袖樂於接受中國投資。

新年初訪均為非洲

《新華社》指出，中國外交部長每年首次出訪的地區必定是非洲，這個傳統已經維繫了30年，王毅受訪時舉出3點原因：第一為歷史的因素，近代中非在爭取國家獨立和民族解放中患難與共。

第二，中國為最大的開發中國家，而非洲大多數國家也是，雙方彼此優勢互補；第三，近年來非洲深受美國單邊主義的危害，中非必須維護共同利益。

《非洲新聞台》報導，在造訪埃及時，王毅承諾協助埃及政府對抗極端分子的暴力，以及經濟成長。在厄利垂亞，王毅答應要興建道路，以協助這個與世界孤立的國家對外聯繫。對於吉布地，王毅表示中國將協助其反恐、對抗海盜。王毅也在訪問蒲隆地時，宣稱要促進大湖地區的和平。

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