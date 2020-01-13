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澳洲總理首度認錯 助野火災民推減碳

2020-01-13 17:49台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

澳洲總理莫里森上週前往巴克鎮的災區。（photo by 網路截圖）
澳洲總理莫里森上週前往巴克鎮的災區。（photo by 網路截圖）
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「我確實有可做得更好之處。」澳洲近來的森林大火災情慘重，政府的應變措施和氣候政策造成民怨四起，澳洲總理莫里森日前受訪時表示，承認自己面對野火問題處理不力，目前計畫尋求皇家調查委員會協助調查，找出適當的應變方式，並將持續推動減碳政策。

皇家調查委員會

根據《英國廣播公司》的報導，莫里森因為對野火災區處理不周，還在聖誕節前跟家人去夏威夷度假，引起外界廣泛的批評。他上週前往科巴克鎮的災區時，遭到當地民眾大罵「你在這裡得不到半張選票的！」莫里森日前受美國廣播公司訪問時回應表示，「這些是敏感的環境，是非常情緒化的環境。」

莫里森也在訪談中表示，政府將在回應野火災情上，扮演更直接的角色，他也將籌組皇家調查委員會，以公共調查的方式，向政府提出對野火的應對方式，以及規劃如何協助受災民眾。

全球氣候解決方案

《CNN》的報導指出，莫以森政府先前曾被指控用會計詐欺的方式達到澳洲在巴黎合約中的減碳目標，也就是在2030年前減少26％到28％的碳排放。被問到未來減碳目標是否會調整，莫里森說，政府將逐步發展政策，盡全力達成目標，但他也表示，希望能有一個可以平衡國家經濟與社會利益的政策。

莫里森同時也呼籲，面對氣候變遷議題，需要有一個全球的解決方案，「我們正處在一個更長、更熱、更乾燥的夏天，這很明顯是被更廣大的氣候變遷影響。」

澳洲野火災情慘重

澳洲的野火災情在上週六（11日）稍微暫歇，讓當地消防隊能暫時喘口氣，但本週天氣轉熱，野火風險將再度升高，當局表示，森林大火恐怕會持續直到有顯著的降雨量。據當地消防局統計，這一季的澳洲野火災情已也造成2000多個家庭流離失所、28人死亡。

【更多精采內容，詳見

澳洲野火火災減碳

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