嘲笑日本人動作慢！高恩談逃亡成功：我決定迅速

日產前執行長高恩12日說，他成功從日本逃亡海外是因為「日本人不夠迅速」，並稱要想成功逃亡，就得搶先時機。

在巴西主要報紙《聖保羅州報》12日刊出的專訪內容中，高恩談到從成功逃亡原因時指出，日本人若沒有仔細的準備、規劃跟理解，就不會迅速行動。「要想逃亡成功，就得盡快搶先。」