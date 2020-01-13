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嘲笑日本人動作慢！高恩談逃亡成功：我決定迅速

2020-01-13 17:19聯合報 編譯陳韋廷／即時報導

日產前執行長高恩12日說，他成功從日本逃亡海外是因為「日本人不夠迅速」，並稱要想成功逃亡，就得搶先時機。

巴西主要報紙《聖保羅州報》12日刊出的專訪內容中，高恩談到從成功逃亡原因時指出，日本人若沒有仔細的準備、規劃跟理解，就不會迅速行動。「要想逃亡成功，就得盡快搶先。」

由於巴西是這位逃亡執行長的出生地，高恩曾在自己遭日本逮捕後，抱怨巴西政府未提供他充分的幫助，認為拿巴西護照在日本沒多大用處。

高恩曾在8日於黎巴嫩開記者會痛批日本檢方。歐新社
高恩曾在8日於黎巴嫩開記者會痛批日本檢方。歐新社
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