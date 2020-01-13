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抗議揭密記者被殺 伊拉克示威再升級

2020-01-13 16:37台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

伊拉克國內爆發反政府示威，負責記錄的記者艾哈邁德和攝影師薩法在日前被武裝份子殺害...
伊拉克國內爆發反政府示威，負責記錄的記者艾哈邁德和攝影師薩法在日前被武裝份子殺害。（photo by Twitter）
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伊拉克揭密記者艾哈邁德被殺，政府被控為幕後指使者。伊拉克民眾持續上街抗議政府放任武裝份子攻擊異議人士，記者們也紛紛響應「在設置獨立調查會之前，拒絕再與政府有任何接觸」的活動，以抵制政府消極作為。對此，內政部發言人穆哈納表示，目前政府正在對殺戮事件進行調查。

記者控政府打壓

根據《半島電視台》報導，伊拉克南部城市巴斯拉群眾示威再升級，抗議政府放任暴徒攻擊記者，日前一名39歲的當地電視台記者艾哈邁德和他的攝影師夥伴37歲的薩法在警察局附近被殺。目擊者表示，當時是一群持槍暴徒迅速走近採訪車並開火。

針對近期伊朗及美國在伊拉克境內發生衝突，在艾哈邁德遇害前幾分鐘，公佈了一段影片。他指出，伊拉克的武裝組織「人民動員」就是受到伊朗政府支持，日前巴格達美國大使館遭到攻擊時，也可以看到該組織的身影。他也質疑伊拉克與伊朗政府勾結，放任武裝份子攻擊與政府持不同意見者。一般相信艾哈邁德是因言賈禍。

當地記者西哈布直言，自從去年10月伊拉克爆發反政府示威以來，至少有5名記者被殺，「整個新聞界蔓延著一股肅殺的氣氛。」政府則以舉行安全會議回應，並邀請記者共同出席，以討論國內的治安問題，但遭到拒絕。

新聞媒體人人自危

據《每日郵報》報導，新聞工作者維權協會主席薩拉伊指出，任何對記者的攻擊都是對新聞及言論自由的傷害。他說：「今天是薩法和艾哈邁德遇害，明天可能就是我們。」

社群媒體上也掀起一項活動，記者們紛紛響應「在政府設置獨立調查會之前，拒絕再與政府有任何接觸。」伊拉克內政部發言人穆哈納則表示，正在對殺戮事件進行調查，他說：「我們嚴厲譴責暴力行為，也會盡力調查並將歹徒繩之以法。」

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伊拉克

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