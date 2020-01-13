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他山之石／納粹搶波蘭文物該還 納粹放在波蘭文物怎辦?

2020-01-13 13:05聯合報 編譯馮克芸／即時報導

紐約時報報導，波蘭人至今努力追討納粹德國在二次世界大戰期間從波蘭劫掠的6萬3000多件文物，但多位專家說，如今波蘭博物館中收藏著一些荷蘭籍猶太人文物，那些是二戰時納粹存放在被德國占領的波蘭境內之物，而波蘭至今未妥善歸還。

研究人員指出，波蘭格但斯克一個博物館中，收藏著7件被視為失蹤的荷蘭文物。有學者說，他們懷疑在波蘭其他城市的數十個博物館內，還有許多納粹從荷蘭人那裡買來或搶來的文物。

格但斯克大學法律教授塞德勒（Kamil Zeidler）說，波蘭政府希望他人盡可能歸還波蘭文物，「但不想把別人的東西還回去」。

根據調查荷蘭遭劫藝品機構「來源不明組織」（Origins Unknown Agency）2018年的一份未公開報告，納粹或其黨羽在荷蘭沒收的81件文物，最終很可能都留在當時德國占領下的波蘭。但研究人員說，波蘭各博物館及當局在追查那些文物上，並未做太多事。

哈佛大學高級副研究員格林斯泰德（Patricia Kennedy Grimsted）已查出，格但斯克國家博物館收藏的2件物品，是荷蘭人在戰時遺失的文物。此博物館館員向紐時坦承，「來源不明組織」已指出，該館還有其他6幅畫，列名荷蘭失蹤文物。

「來源不明組織」的報告說，二戰時格但斯克藝術博物館館長卓斯特（Willi Drost）曾積極購買荷蘭名畫。

波蘭文化部對外界批評他們未積極歸還他國文物，感到不公平，該部發表聲明說，他們未接獲荷蘭政府提出的歸還要求。荷蘭文化部則說，應該是由個人而非國家，提出歸還要求。荷蘭許多博物館也被批評說，他們在把二戰劫掠文物歸還失主上，做得不夠。

紐約時報報導，二戰時期波蘭被德國占領，納粹劫掠的其他國家文物如今由波蘭部分博物館...
紐約時報報導，二戰時期波蘭被德國占領，納粹劫掠的其他國家文物如今由波蘭部分博物館收藏，但波蘭至今未妥善歸還。圖為格但斯克的二戰博物館，此為示意圖，非文中所指博物館。美聯社
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波蘭荷蘭文物

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