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大罷工6周 法國政府終讓步

2020-01-13 13:45世界日報 編譯中心／綜合12日電

法罷工入第6周政府讓步，願棄提高退休年齡方案。 法新社
法罷工入第6周政府讓步，願棄提高退休年齡方案。 法新社
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法國大罷工進入第六周之際，法國總理菲力普（Edouard Philippe）11日對勞工抗爭的退休金改革做出讓步，包含撤銷提高退休年齡的關鍵，訴求希望能結束這場罷工。針對政府的讓步，各工會反應不一。

菲力普在寫給工會和勞工的一封信說，若達成特定條件，他準備撤銷一項改革計畫，也就是把勞工領取全額退休金的年齡，從62歲提高至64歲的提案，「對我來說，我提議的妥協…似乎是平和改革我們退休體系的最佳之道」。

法國總統馬克宏也形容這是「具建設性和負責任的妥協」。此前政府與產業工會在上周五的協商未能打破僵局，也使得這場罷工行動邁入第六周。

法國政府希望創造讓人們工作更久的誘因，因此改革方案之一是維持法定退休年齡於62歲，但能領取全額退休金的年齡提高到64歲。

立場強硬的法國總工會（CGT）拒絕這項提議，稱妥協方案是「煙霧彈」，為的是「讓部分工會簽字同意全面改革」，呼籲勞工參與本周的一系列抗爭。立場較溫和的法國民主工會聯盟（CFDT）和法國自主工聯（UNSA）則對菲力普的提議表達樂見之意，傾向接受有限度改革的法國民主工會聯盟表示，這顯示「政府有意尋求折衷方案」，但他們的態度代表政府有可能成功分化各個工會。

菲力普打算本月24日提交改革法案，讓國會能在2月中旬展開討論，目標是在夏季休會之前推動立法。他也在信中說，希望工會與雇主能在4月針對確保退休金體系的長期裁員達成共識。

法罷工入第6周。 法新社
法罷工入第6周。 法新社
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法國退休金

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