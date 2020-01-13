「總理下台」泰1.2萬人為反獨裁而跑

為反獨裁而跑，泰國1.2萬民眾上街要帕拉育下台。 路透社 分享 facebook

泰國民眾12日在首都曼谷發起「反獨裁路跑」活動，近1萬2000人參與，為泰國自軍事政變以來最大規模的抗爭活動。這是前泰國軍政府領袖、現任總理巴育政府歷來面臨的最大一場異議活動。同時，巴育也號召支持者舉行健行集會，與該路跑活動抗衡。

路透報導，許多參與慢跑的民眾在全長2.6公里的路徑上邊跑邊高喊「巴育，下台！」或「民主萬歲！」，沿路有少數維安部隊部署。

有些人仿效電影「飢餓遊戲」裡動作，高高豎起3隻手指，象徵反抗這位前軍政府領袖。

泰國雖然在2019年恢復普選，但掌握多數實權的，仍是以2014年發動政變的軍事領袖巴育（Prayuth Chan-ocha）為總理所組成的新政府，引起「未來前進黨」（Future Forward party）等年輕政黨為首的民眾強烈不滿。

重量級反對黨人物他納通上個月也曾發起一場政治集會，是時任軍政府領袖的巴育2014年發動政變、從文人政府手上奪權以來，規模最大的一場政治集會。

充滿魅力的億萬富翁領袖他納通是這場慢跑活動的領頭羊。他納通是堅決反對軍事統治的政黨未來前進黨黨魁，該黨面臨解散威脅。他納通已經被剝奪國會議員資格，正面臨一連串法律指控。