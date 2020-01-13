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菲律賓塔爾火山開始噴發熔岩 超過50場地震

2020-01-13 11:04聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

根據BBC，位於菲律賓首都馬尼拉南方65公里的塔爾火山（Taal）今天（13日）清晨已經開始噴發熔岩。

塔爾火山12日噴發，引發超過50場地震，大量閃電雲霧湧現。菲律賓當局已下令疏散附近8000居民，並計畫疏散20萬民眾，專家警告更危險的噴發恐在數小時或數日內發生。

位於菲律賓首都馬尼拉南方65公里的塔爾火山（Taal）13日噴出熔岩。取自菲律賓...
位於菲律賓首都馬尼拉南方65公里的塔爾火山（Taal）13日噴出熔岩。取自菲律賓火山及地震研究所
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