菲律賓塔爾火山恐將大爆發 當局計畫疏散20萬人
位於菲律賓首都馬尼拉南方65公里的塔爾火山（Taal）12日噴發，引發超過50場地震，大量閃電雲霧湧現。菲律賓當局已下令疏散附近8000居民，並計畫疏散20萬民眾，專家警告更危險的噴發恐在數小時或數日內發生。
馬尼拉機場、證券交易所13日早上被下令關閉，當局啟動疏散行動。官方也下令關閉學校及政府機構並且告知私人企業也關閉。
根據菲律賓民防辦公室官員杜普勒斯（Jovener Dupilas），目前為止塔爾火山附近已疏散8000人，計畫疏散人數可能超過20萬人，該省11個城市將受影響。
菲律賓科學家警告，這座火山面臨更加危險階段，接下來的噴發可能噴向陸地多於天空。菲律賓火山及地震研究所12日警告，「危險的爆裂式噴發可能在數小時至數天內發生」，並且在短於12小時內將警戒等級從一級提升至四級。
菲律賓國家減災和管理委員會稍早表示，火山口的火山活動加劇伴隨蒸氣噴發，導致52場火山地震，委員會再次重申呼籲火山半徑內14公里的居民進行疏散。
因跑道、停機坪上火山灰開始堆積，馬尼拉尼諾伊艾奎諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport）宣布，暫停所有航班「直到進一步通知」，幾乎170個航班遭取消。
塔爾火山是一觀光景點，菲律賓有24座活火山，塔爾火山為第二活耀的火山。菲律賓是全球最容易發生災難的國家之一，每年約有20個颱風，菲國也位於環太平洋火山帶，經常發生地震和火山爆發。
根據亞洲開發銀行，2000至2016年，菲律賓天災造成2萬3000人死亡，影響1億2500萬人，造成的社會經濟損害約200億美元，平均每年損失12億美元。
菲律賓火山及地震研究所主任索利杜姆（Renato Solidum）向電台DZZM表示，「火山噴發影響的危險地帶可能會大於島嶼本身，飛機不該飛越塔爾上空也不應該降落在有火山灰或火山灰會被吹至的地方」。
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