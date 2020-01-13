菲律賓塔爾火山恐將大爆發 當局計畫疏散20萬人

位於菲律賓首都馬尼拉南方65公里的塔爾火山（Taal）12日噴發，引發超過50場地震，大量閃電雲霧湧現。菲律賓當局已下令疏散附近8000居民，並計畫疏散20萬民眾，專家警告更危險的噴發恐在數小時或數日內發生。

馬尼拉機場、證券交易所13日早上被下令關閉，當局啟動疏散行動。官方也下令關閉學校及政府機構並且告知私人企業也關閉。

根據菲律賓民防辦公室官員杜普勒斯（Jovener Dupilas），目前為止塔爾火山附近已疏散8000人，計畫疏散人數可能超過20萬人，該省11個城市將受影響。

菲律賓科學家警告，這座火山面臨更加危險階段，接下來的噴發可能噴向陸地多於天空。菲律賓火山及地震研究所12日警告，「危險的爆裂式噴發可能在數小時至數天內發生」，並且在短於12小時內將警戒等級從一級提升至四級。

菲律賓國家減災和管理委員會稍早表示，火山口的火山活動加劇伴隨蒸氣噴發，導致52場火山地震，委員會再次重申呼籲火山半徑內14公里的居民進行疏散。

因跑道、停機坪上火山灰開始堆積，馬尼拉尼諾伊艾奎諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport）宣布，暫停所有航班「直到進一步通知」，幾乎170個航班遭取消。

塔爾火山是一觀光景點，菲律賓有24座活火山，塔爾火山為第二活耀的火山。菲律賓是全球最容易發生災難的國家之一，每年約有20個颱風，菲國也位於環太平洋火山帶，經常發生地震和火山爆發。

根據亞洲開發銀行，2000至2016年，菲律賓天災造成2萬3000人死亡，影響1億2500萬人，造成的社會經濟損害約200億美元，平均每年損失12億美元。