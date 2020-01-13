親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
波音客機墜伊朗
伊朗報復美行動
美中簽貿易協議
哈利退出英王室
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「對市民抱歉」 韓國瑜今回市府上班：沒規畫選黨主席

他問選務人員是不是屎缺 網友：錢加補休很愛去

菲律賓塔爾火山恐將大爆發 當局計畫疏散20萬人

2020-01-13 10:38聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

位於菲律賓首都馬尼拉南方65公里的塔爾火山（Taal）12日噴發，引發超過50場地震，大量閃電雲霧湧現。菲律賓當局已下令疏散附近8000居民，並計畫疏散20萬民眾，專家警告更危險的噴發恐在數小時或數日內發生。

馬尼拉機場、證券交易所13日早上被下令關閉，當局啟動疏散行動。官方也下令關閉學校及政府機構並且告知私人企業也關閉。

根據菲律賓民防辦公室官員杜普勒斯（Jovener Dupilas），目前為止塔爾火山附近已疏散8000人，計畫疏散人數可能超過20萬人，該省11個城市將受影響。

菲律賓科學家警告，這座火山面臨更加危險階段，接下來的噴發可能噴向陸地多於天空。菲律賓火山及地震研究所12日警告，「危險的爆裂式噴發可能在數小時至數天內發生」，並且在短於12小時內將警戒等級從一級提升至四級。

菲律賓國家減災和管理委員會稍早表示，火山口的火山活動加劇伴隨蒸氣噴發，導致52場火山地震，委員會再次重申呼籲火山半徑內14公里的居民進行疏散。

因跑道、停機坪上火山灰開始堆積，馬尼拉尼諾伊艾奎諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport）宣布，暫停所有航班「直到進一步通知」，幾乎170個航班遭取消。

塔爾火山是一觀光景點，菲律賓有24座活火山，塔爾火山為第二活耀的火山。菲律賓是全球最容易發生災難的國家之一，每年約有20個颱風，菲國也位於環太平洋火山帶，經常發生地震和火山爆發

根據亞洲開發銀行，2000至2016年，菲律賓天災造成2萬3000人死亡，影響1億2500萬人，造成的社會經濟損害約200億美元，平均每年損失12億美元。

菲律賓火山及地震研究所主任索利杜姆（Renato Solidum）向電台DZZM表示，「火山噴發影響的危險地帶可能會大於島嶼本身，飛機不該飛越塔爾上空也不應該降落在有火山灰或火山灰會被吹至的地方」。

菲律賓塔爾火山12日噴發，專家警告接下來可能會有危險的爆裂式噴發。法新社
菲律賓塔爾火山12日噴發，專家警告接下來可能會有危險的爆裂式噴發。法新社
分享

菲律賓地震馬尼拉火山爆發

延伸閱讀

塔爾火山恐爆發 馬尼拉機場暫關閉直至另行通知

馬尼拉南邊火山噴發 菲律賓股市今休市一日

菲律賓塔爾火山瀕臨爆發 馬尼拉機場暫停起降

菲律賓塔爾火山噴蒸汽恐爆發 當局籲先撤離

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

澳洲「野火詐騙」的災難錯亂：趁亂發財的浩劫假新聞

2020-01-13 08:30

不滿政府壓迫羞辱 伊朗唯一奧運奪牌女將出走

2020-01-13 10:33

塔爾火山恐爆發 馬尼拉機場暫關閉直至另行通知

2020-01-13 06:48

梅根不適應王室「快崩潰」 哈利急宣布退王室救妻

2020-01-12 23:18

與台北締姊妹市前夕 布拉格市長批中國不可靠

2020-01-12 22:27

擔憂遭伊朗攻擊 以色列外長延後出訪杜拜

2020-01-12 20:42

回應俄土呼籲 利比亞交戰雙方同意停火

2020-01-12 19:21

伊朗拘留英國大使 英：違反國際法

2020-01-12 19:18

為反獨裁而跑 泰國數千民眾上街要帕拉育下台

2020-01-12 18:10

墨西哥數十年來 失蹤人數超過6萬

2020-01-12 18:07

引渡庭前夕 加拿大：孟晚舟符合雙重犯罪原則 應引渡美國

2020-01-12 18:04

影／野火肆虐沿路焦屍 澳洲記者：這是我遇過最糟的事

2020-01-12 17:32

派遣自衛隊赴中東 日相安倍：攸關日本經濟生死

2020-01-12 17:07

印度警告巴基斯坦：別與中國共謀威脅嘉亞臣冰河

2020-01-12 17:05

澳洲野火又奪一警消命 總理要司法檢討滅火政策

2020-01-12 17:02

大陸人大手筆雇西班牙黑幫 欲偷楓丹白露宮內中國寶物

2020-01-12 13:47

記者之死撼動政壇 馬爾他總理辭職換素人做做看

2020-01-12 13:38

波多黎各再傳5.9地震 15天地牛翻身逾千次

2020-01-12 09:56

澳洲乾旱高溫釀野火肆虐 賈新興：地球發燒了

2020-01-12 08:42

烏克蘭航空班機墜機伊朗 機上170人全數罹難

2020-01-08 13:30

泰國版童貝里 12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠垃圾

2020-01-06 13:36
看更多

熱門文章

斷絕兄弟關係？威廉王子發聲 跟哈利是「分開的實體」

2020-01-12 15:54

伊朗政府瞞3天不認錯 暴亂一觸即發

2020-01-12 22:44

氣到吐血？ 菲立普親王怒飆哈利梅根：搞什麼鬼

2020-01-12 20:21

大陸人大手筆雇西班牙黑幫 欲偷楓丹白露宮內中國寶物

2020-01-12 13:47

梅根不適應王室「快崩潰」 哈利急宣布退王室救妻

2020-01-12 23:18

伊朗誤擊客機瞞3天 示威者要哈米尼下台

2020-01-13 00:14

菲律賓塔爾火山噴蒸汽恐爆發 當局籲先撤離

2020-01-12 20:38

伊朗人高喊「獨裁者去死」 要最高領袖哈米尼下台

2020-01-12 22:38

客機遭誤擊加拿大總理怒了 要伊朗說清楚講明白

2020-01-12 12:12

塔爾火山恐爆發 馬尼拉機場暫關閉直至另行通知

2020-01-13 06:48

哈利梅根若輪流住英國加拿大 任何所得都要繳兩次稅

2020-01-12 18:33

今天開盤前 五件國際事不可不知

2020-01-13 06:58

影／野火肆虐沿路焦屍 澳洲記者：這是我遇過最糟的事

2020-01-12 17:32

紐時披露瑞士傳話美伊／美籲報復別過分、伊稱報復完畢

2020-01-12 11:55

哈利今與父兄見女王 協調退王室安排

2020-01-13 00:14

日本億萬富豪再引話題 公開徵女友陪繞月

2020-01-12 20:57

與台北締姊妹市前夕 布拉格市長批中國不可靠

2020-01-12 22:27

影／NASA暑期實習才三天 美高中生發現新行星

2020-01-12 17:36

京都飯店 掀削價大戰

2020-01-13 00:03

防空飛彈日益普遍 你搭的民航客機也面臨威脅

2020-01-12 16:48

伊拉克基地又遇火箭攻擊 美國務卿譴責

2020-01-13 08:50

哈利梅根退居王室幕後 川普：這不應發生在英女王身上

2020-01-12 22:57

伊朗拘留英國大使 英：違反國際法

2020-01-12 19:18

馬尼拉南邊火山噴發 菲律賓股市今休市一日

2020-01-13 06:25

防空飛彈普及化 你搭的飛機危機四伏

2020-01-13 00:14

美防長打臉川普：沒看到伊朗計畫攻擊四間美大使館證據

2020-01-13 08:28

引渡庭前夕 加拿大：孟晚舟符合雙重犯罪原則 應引渡美國

2020-01-12 18:04

化解爭端 美中擬重啟定期經濟會談

2020-01-12 23:21

電動休旅車 下波主流

2020-01-13 00:04

烏克蘭：誤擊客機事件 伊朗總統同意司法還公道

2020-01-12 11:23

印度警告巴基斯坦：別與中國共謀威脅嘉亞臣冰河

2020-01-12 17:05

菲律賓塔爾火山瀕臨爆發 馬尼拉機場暫停起降

2020-01-12 22:13

派遣自衛隊赴中東 日相安倍：攸關日本經濟生死

2020-01-12 17:07

為反獨裁而跑 泰國數千民眾上街要帕拉育下台

2020-01-12 18:10

美防長艾思博：美國願意無條件與伊朗展開對話

2020-01-13 09:26

記者之死撼動政壇 馬爾他總理辭職換素人做做看

2020-01-12 13:38

英加輪流住？哈利梅根恐繳兩國稅

2020-01-13 00:14

伊朗誤擊客機引發群眾抗議 川普警告勿殺示威者

2020-01-13 05:55

美企今年股利 衝6,630億美元新高

2020-01-13 00:00

北京官員：達成協議是好兆頭 中美關係新年要有新氣象

2020-01-12 16:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top