親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
波音客機墜伊朗
伊朗報復美行動
美中簽貿易協議
哈利退出英王室
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

菲律賓塔爾火山恐爆發 馬尼拉機場暫關閉直至另行通知

蔡英文勝選…美豬牛再叩關 AIT主席盼取得進展

馬尼拉南邊火山噴發 菲律賓股市今休市一日

2020-01-13 06:25經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

菲律賓股市今天隨馬尼拉大都會區政府停班一天暫停交易，因為首都南方的塔阿爾火山（Taal）爆發。

菲律賓證交所營運長 Roel Refran透過手機發布訊息說：「證交所今天暫停交易，稍後會發布正式聲明。」

馬尼拉南方塔阿爾火山（Taal）開始噴發。彭博
馬尼拉南方塔阿爾火山（Taal）開始噴發。彭博
分享

菲律賓馬尼拉

延伸閱讀

菲律賓塔爾火山瀕臨爆發 馬尼拉機場暫停起降

菲律賓塔爾火山噴蒸汽恐爆發 當局籲先撤離

謝祖武成亞洲視帝！李宣榕父昏迷忍淚爆乳走紅毯

火山綠黃紅3色警報 學者建議大量建監測站

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

與台北締姊妹市前夕 布拉格市長批中國不可靠

2020-01-12 22:27

梅根不適應王室「快崩潰」 哈利急宣布退王室救妻

2020-01-12 23:18

擔憂遭伊朗攻擊 以色列外長延後出訪杜拜

2020-01-12 20:42

回應俄土呼籲 利比亞交戰雙方同意停火

2020-01-12 19:21

伊朗拘留英國大使 英：違反國際法

2020-01-12 19:18

為反獨裁而跑 泰國數千民眾上街要帕拉育下台

2020-01-12 18:10

墨西哥數十年來 失蹤人數超過6萬

2020-01-12 18:07

引渡庭前夕 加拿大：孟晚舟符合雙重犯罪原則 應引渡美國

2020-01-12 18:04

影／野火肆虐沿路焦屍 澳洲記者：這是我遇過最糟的事

2020-01-12 17:32

派遣自衛隊赴中東 日相安倍：攸關日本經濟生死

2020-01-12 17:07

印度警告巴基斯坦：別與中國共謀威脅嘉亞臣冰河

2020-01-12 17:05

澳洲野火又奪一警消命 總理要司法檢討滅火政策

2020-01-12 17:02

大陸人大手筆雇西班牙黑幫 欲偷楓丹白露宮內中國寶物

2020-01-12 13:47

記者之死撼動政壇 馬爾他總理辭職換素人做做看

2020-01-12 13:38

波多黎各再傳5.9地震 15天地牛翻身逾千次

2020-01-12 09:56

澳洲乾旱高溫釀野火肆虐 賈新興：地球發燒了

2020-01-12 08:42

烏克蘭航空班機墜機伊朗 機上170人全數罹難

2020-01-08 13:30

泰國版童貝里 12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠垃圾

2020-01-06 13:36
看更多

熱門文章

斷絕兄弟關係？威廉王子發聲 跟哈利是「分開的實體」

2020-01-12 15:54

氣到吐血？ 菲立普親王怒飆哈利梅根：搞什麼鬼

2020-01-12 20:21

大陸人大手筆雇西班牙黑幫 欲偷楓丹白露宮內中國寶物

2020-01-12 13:47

伊朗政府瞞3天不認錯 暴亂一觸即發

2020-01-12 22:44

梅根不適應王室「快崩潰」 哈利急宣布退王室救妻

2020-01-12 23:18

客機遭誤擊加拿大總理怒了 要伊朗說清楚講明白

2020-01-12 12:12

伊朗人高喊「獨裁者去死」 要最高領袖哈米尼下台

2020-01-12 22:38

哈利梅根若輪流住英國加拿大 任何所得都要繳兩次稅

2020-01-12 18:33

伊朗誤擊客機瞞3天 示威者要哈米尼下台

2020-01-13 00:14

菲律賓塔爾火山噴蒸汽恐爆發 當局籲先撤離

2020-01-12 20:38

伊朗反對派要求最高領袖下台 川普挺「勇敢」伊朗民眾

2020-01-12 08:58

影／野火肆虐沿路焦屍 澳洲記者：這是我遇過最糟的事

2020-01-12 17:32

伊朗誤擊烏航 新婚7日夫婦慘遇橫禍

2020-01-12 10:04

紐時披露瑞士傳話美伊／美籲報復別過分、伊稱報復完畢

2020-01-12 11:55

影／NASA暑期實習才三天 美高中生發現新行星

2020-01-12 17:36

日本億萬富豪再引話題 公開徵女友陪繞月

2020-01-12 20:57

防空飛彈日益普遍 你搭的民航客機也面臨威脅

2020-01-12 16:48

與台北締姊妹市前夕 布拉格市長批中國不可靠

2020-01-12 22:27

澳洲乾旱高溫釀野火肆虐 賈新興：地球發燒了

2020-01-12 08:42

哈利今與父兄見女王 協調退王室安排

2020-01-13 00:14

哈利梅根退居幕後 英王室4巨頭13日會談

2020-01-12 08:33

哈利梅根退居王室幕後 川普：這不應發生在英女王身上

2020-01-12 22:57

伊朗拘留英國大使 英：違反國際法

2020-01-12 19:18

烏克蘭：誤擊客機事件 伊朗總統同意司法還公道

2020-01-12 11:23

印度警告巴基斯坦：別與中國共謀威脅嘉亞臣冰河

2020-01-12 17:05

防空飛彈普及化 你搭的飛機危機四伏

2020-01-13 00:14

派遣自衛隊赴中東 日相安倍：攸關日本經濟生死

2020-01-12 17:07

引渡庭前夕 加拿大：孟晚舟符合雙重犯罪原則 應引渡美國

2020-01-12 18:04

塔爾火山恐爆發 馬尼拉機場暫關閉直至另行通知

2020-01-13 06:48

為反獨裁而跑 泰國數千民眾上街要帕拉育下台

2020-01-12 18:10

菲律賓塔爾火山瀕臨爆發 馬尼拉機場暫停起降

2020-01-12 22:13

記者之死撼動政壇 馬爾他總理辭職換素人做做看

2020-01-12 13:38

化解爭端 美中擬重啟定期經濟會談

2020-01-12 23:21

今天開盤前 五件國際事不可不知

2020-01-13 06:58

回應俄土呼籲 利比亞交戰雙方同意停火

2020-01-12 19:21

澳洲野火又奪一警消命 總理要司法檢討滅火政策

2020-01-12 17:02

北京官員：達成協議是好兆頭 中美關係新年要有新氣象

2020-01-12 16:16

民調：民主黨非裔族群 白登支持度居冠

2020-01-12 13:29

伊朗短暫拘捕英駐德黑蘭大使 倫敦：違反國際法

2020-01-12 08:39

擔憂遭伊朗攻擊 以色列外長延後出訪杜拜

2020-01-12 20:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top