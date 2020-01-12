伊朗人高喊「獨裁者去死」 要最高領袖哈米尼下台

伊朗11日承認8日意外擊落烏克蘭國際航空客機，一改原本矢口否認的作法，引發不滿的民眾在德黑蘭等城市上街抗議，痛批伊朗政府無能犯錯還意圖隱瞞事實，部分示威者甚至要求最高領袖哈米尼下台。

烏克蘭總統澤倫斯基公開要求伊朗懲罰該為班機遭誤擊事件負責的人，並賠償罹難者家屬。烏克蘭官員也痛批伊朗，表示若非他們發現墜機殘骸有遭到飛彈攻擊跡象，伊朗勢必不會認錯。

美國總統川普11日發推文支持走上街頭抗議的伊朗人，表示「全世界都在看」，呼籲伊朗政府不要讓去年11月血腥鎮壓示威者事件重演。

伊朗軍方11日承認擊落烏克蘭國際航空公司客機，造成機上176人全數罹難後，大批學生開始聚集在德黑蘭市中心阿米爾卡比爾大學外舉行燭光悼念活動，活動後來演變成抗議，數百人高喊「獨裁者去死」，要求哈米尼下台。警方動用催淚瓦斯驅散示威者。

根據伊朗法律，批評最高領袖可處兩年徒刑。

伊朗幾家大報要求究責。「今日祖國報」頭版頭條標題是「天空滿是悲傷」，「國民同胞報」批評這件事「可恥」，伊朗報則批評「不可原諒」。

哈米尼向遇難者表示哀悼，伊朗總統羅哈尼對災難性的錯誤深表遺憾，表示會賠償遇難者家屬。兩人都宣稱，他們直到10日調查工作完成才知道真相。然而，批評者說，這兩人一個是三軍統帥一個是總統，辯稱原本不知情令人難以相信。

英國駐伊朗大使馬凱爾因參與悼念活動短暫被捕，後來獲釋。馬凱爾說，一些罹難者是英國人，他當然想參加悼念活動，但不知道活動會演變成抗議，當他聽到一些人開始高呼口號時就離開。英國外交大臣拉布發表聲明說：「伊朗沒有說明理由就逮捕我國駐德黑蘭大使，公然違反國際法。」

伊朗軍方11日承認，8日在伊朗境內墜毀的烏克蘭客機是被伊朗軍方「非故意」擊落，事故係「人為錯誤」導致。伊朗擊落客機前幾小時，才剛發射飛彈攻擊伊拉克境內美軍基地，報復美國炸死伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼。伊朗說，由於情勢緊張，才會將客機誤認為巡弋飛彈並將之擊落。伊朗事發後曾接連三天矢口否認擊落客機。

伊朗航太部隊司令哈吉薩達准將則將悲劇歸咎於通訊受「干擾」而自行決定開火。罹難者近半是伊朗人，其他主要是伊朗裔加拿大公民。