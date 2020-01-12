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日本億萬富豪再引話題 公開徵女友陪繞月

2020-01-12 20:57聯合報 編譯羅方妤／即時報導

路透報導，44歲的日本億萬富豪、網路服飾巨頭ZOZO創辦人與前總裁前澤友作為了拍攝繞月之旅紀錄片，在網路上公開徵女友，只要是20歲以上的單身女性都可以參加徵選。紀錄片拍攝完成後，將在日本網路電視AbemaTV播出。

前澤在徵女友的網頁上表示：「隨著孤獨和空虛感湧上心頭，我想起一件事：繼續愛一個女人。我想找一個『人生伴侶』。我想和未來的伴侶一起在外太空高喊我們的愛和世界和平。」前澤是SpaceX公司第一位環繞月球旅行的太空旅客，預計在2023年成行。

前澤最近和27歲的演員女友剛力彩芽分手。他說，他也打算帶一些藝術家同行，希望他們可以藉由這次旅行的經驗創造出一些作品。

繞月之旅紀錄片「滿月戀人」將在日本網路電視AbemaTV播出。該公司由日本網路公司CyberAgent和朝日電視台出資建立，目標觀眾群是不看傳統電視的年輕觀眾。

前澤徵女友的官方網站指出，申請者必須「有興趣前往太空，並能夠參加繞月之旅的準備工作」還要「是個希望世界能夠和平的人」。徵選將在17日截止，前澤將在今年3月底選出搭檔。

這是前澤最新的高調舉動。他曾拿出900萬美元（約台幣2億7000萬元）給他的推特追隨者，試圖引起日本民眾討論不工作也能領基本生活費的「無條件基本收入」政策。

日本億萬富豪前澤友作。路透
日本億萬富豪前澤友作。路透
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太空紀錄片

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