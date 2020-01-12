伊朗拘留英國大使 英：違反國際法

11日當天稍晚，上百位伊朗民眾在德黑蘭的阿米爾卡比爾工業大學前，高唱：「哈米尼下台！」(Photo by Twitter) 分享 facebook 針對伊朗承認誤擊烏克蘭客機事件，上百位民眾上街示威，要求對掩蓋真相的官員撤職查辦。而伊朗的伊斯蘭革命衛隊雖然罕見的道歉，但伊朗政府依然維持強硬手段，逮捕數名示威者，並以「煽動群眾」為由短暫拘留了英國大使，對此，英國譴責：無故逮捕大使已是明目張膽地違反國際法。

示威者高呼騙子

根據《半島電視台》和《以色列時報》報導，針對8日烏克蘭客機失事造成176人死亡的事件，伊朗終於在11日坦承，是軍方誤擊的「災難性錯誤」。伊朗最高領導人哈米尼至今仍對墜機事件沉默，而誤擊客機的伊斯蘭革命衛隊則罕見地道歉，並宣稱將承擔墜機的所有責任。

11日當天稍晚，上百位伊朗民眾在德黑蘭的阿米爾卡比爾工業大學前，高唱：「哈米尼下台！」、「哈米尼不要臉，滾出這個國家！」不少學生要求撤職並法辦掩蓋墜機真實原因的政府官員，並稱呼為他們為「騙子」，隨後遭警方動用催淚瓦斯驅離，並逮捕了數名示威者。

選擇孤立或降溫？

英國駐伊朗大使馬凱爾在11日也遭伊朗政府短暫拘留，理由是「組織並煽動激進且破壞性的行動」，據稱他曾對示威群眾拍照。對此，英國外交及國協事務大臣拉比譴責，無故逮捕大使是明目張膽地違反國際法，他也指出：「伊朗正站在十字路口上，究竟是要繼續接受政經上的孤立，還是要降溫區域的緊張情勢？」

《CNBC》報導，伊朗的示威也獲得川普的聲援，川普11日在推特上以英語和波斯語呼籲：「伊朗政府必須允許人權團體監督和報導示威運動，不能再發生對和平示威群眾的屠殺以及斷網。」並宣稱和長期受難的伊朗人民站在一起。

《半島電視台》指出，烏克蘭總統澤倫斯基11日表示，烏克蘭的專家將持續與伊朗一同解密黑盒子，並要求伊朗政府正式道歉和賠償。針對伊朗宣稱烏克蘭客機太過靠近軍事基地，烏克蘭當局指出，客機都是航行於正常的飛行通道，伊朗的民航組織也證實飛機並沒有偏離原來的航線。

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