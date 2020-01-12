親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
波音客機墜伊朗
伊朗報復美行動
美中簽貿易協議
哈利退出英王室
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

國民黨青壯派促辭不分區 吳斯懷：尊重黨的體制

恐有兩波冷氣團接力襲台 北台灣像洗三溫暖

伊朗拘留英國大使 英：違反國際法

2020-01-12 19:18台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

11日當天稍晚，上百位伊朗民眾在德黑蘭的阿米爾卡比爾工業大學前，高唱：「哈米尼下...
11日當天稍晚，上百位伊朗民眾在德黑蘭的阿米爾卡比爾工業大學前，高唱：「哈米尼下台！」(Photo by Twitter)
分享
針對伊朗承認誤擊烏克蘭客機事件，上百位民眾上街示威，要求對掩蓋真相的官員撤職查辦。而伊朗的伊斯蘭革命衛隊雖然罕見的道歉，但伊朗政府依然維持強硬手段，逮捕數名示威者，並以「煽動群眾」為由短暫拘留了英國大使，對此，英國譴責：無故逮捕大使已是明目張膽地違反國際法。

示威者高呼騙子

根據《半島電視台》和《以色列時報》報導，針對8日烏克蘭客機失事造成176人死亡的事件，伊朗終於在11日坦承，是軍方誤擊的「災難性錯誤」。伊朗最高領導人哈米尼至今仍對墜機事件沉默，而誤擊客機的伊斯蘭革命衛隊則罕見地道歉，並宣稱將承擔墜機的所有責任。

11日當天稍晚，上百位伊朗民眾在德黑蘭的阿米爾卡比爾工業大學前，高唱：「哈米尼下台！」、「哈米尼不要臉，滾出這個國家！」不少學生要求撤職並法辦掩蓋墜機真實原因的政府官員，並稱呼為他們為「騙子」，隨後遭警方動用催淚瓦斯驅離，並逮捕了數名示威者。

選擇孤立或降溫？

英國駐伊朗大使馬凱爾在11日也遭伊朗政府短暫拘留，理由是「組織並煽動激進且破壞性的行動」，據稱他曾對示威群眾拍照。對此，英國外交及國協事務大臣拉比譴責，無故逮捕大使是明目張膽地違反國際法，他也指出：「伊朗正站在十字路口上，究竟是要繼續接受政經上的孤立，還是要降溫區域的緊張情勢？」

《CNBC》報導，伊朗的示威也獲得川普的聲援，川普11日在推特上以英語和波斯語呼籲：「伊朗政府必須允許人權團體監督和報導示威運動，不能再發生對和平示威群眾的屠殺以及斷網。」並宣稱和長期受難的伊朗人民站在一起。

《半島電視台》指出，烏克蘭總統澤倫斯基11日表示，烏克蘭的專家將持續與伊朗一同解密黑盒子，並要求伊朗政府正式道歉和賠償。針對伊朗宣稱烏克蘭客機太過靠近軍事基地，烏克蘭當局指出，客機都是航行於正常的飛行通道，伊朗的民航組織也證實飛機並沒有偏離原來的航線。

【更多精采內容，詳見

伊朗烏克蘭英國

延伸閱讀

伊朗反對派要求最高領袖下台 川普挺「勇敢」...

誤擊烏克蘭客機 伊朗將領：短程飛彈在客機旁爆...

伊朗最高領袖令追究失職 航太指揮官承諾扛責

班機誤遭伊朗擊落 烏克蘭總統要求究責賠償

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

回應俄土呼籲 利比亞交戰雙方同意停火

2020-01-12 19:21

影／野火肆虐沿路焦屍 澳洲記者：這是我遇過最糟的事

2020-01-12 17:32

為反獨裁而跑 泰國數千民眾上街要帕拉育下台

2020-01-12 18:10

墨西哥數十年來 失蹤人數超過6萬

2020-01-12 18:07

引渡庭前夕 加拿大：孟晚舟符合雙重犯罪原則 應引渡美國

2020-01-12 18:04

派遣自衛隊赴中東 日相安倍：攸關日本經濟生死

2020-01-12 17:07

印度警告巴基斯坦：別與中國共謀威脅嘉亞臣冰河

2020-01-12 17:05

澳洲野火又奪一警消命 總理要司法檢討滅火政策

2020-01-12 17:02

大陸人大手筆雇西班牙黑幫 欲偷楓丹白露宮內中國寶物

2020-01-12 13:47

記者之死撼動政壇 馬爾他總理辭職換素人做做看

2020-01-12 13:38

波多黎各再傳5.9地震 15天地牛翻身逾千次

2020-01-12 09:56

澳洲乾旱高溫釀野火肆虐 賈新興：地球發燒了

2020-01-12 08:42

澳洲野火毀掉美好夏日 民眾憂心成新常態

2020-01-11 22:12

澳洲野火火勢趨緩 溫和氣候料將持續一週

2020-01-11 20:33

請神容易送神難！伊拉克請求美國撤軍遭拒

2020-01-11 20:04

阿曼國王喀布斯駕崩 堂弟海賽姆接掌王位

2020-01-11 17:56

伊拉克要求美國討論撤軍事宜 華府拒絕

2020-01-11 17:52

川普向金正恩祝壽 北韓稱收到但重啟談判有條件

2020-01-11 17:47

烏克蘭航空班機墜機伊朗 機上170人全數罹難

2020-01-08 13:30

泰國版童貝里 12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠垃圾

2020-01-06 13:36
看更多

熱門文章

斷絕兄弟關係？威廉王子發聲 跟哈利是「分開的實體」

2020-01-12 15:54

當局掩蓋烏克蘭客機墜機案事實 伊朗人怒火難平

2020-01-11 22:25

誤擊烏克蘭客機 伊朗將領：短程飛彈在客機旁爆炸

2020-01-12 00:18

哈利梅根放話感覺被逼走 王室連忙消毒

2020-01-11 21:06

大陸人大手筆雇西班牙黑幫 欲偷楓丹白露宮內中國寶物

2020-01-12 13:47

請神容易送神難！伊拉克請求美國撤軍遭拒

2020-01-11 20:04

客機遭誤擊加拿大總理怒了 要伊朗說清楚講明白

2020-01-12 12:12

伊朗反對派要求最高領袖下台 川普挺「勇敢」伊朗民眾

2020-01-12 08:58

伊朗誤擊烏航 新婚7日夫婦慘遇橫禍

2020-01-12 10:04

伊朗最高領袖令追究失職 航太指揮官承諾扛責

2020-01-11 22:22

擊落烏克蘭客機 美國要「定點清除」的不僅僅是蘇萊曼尼

2020-01-11 21:55

擊落烏克蘭客機 伊朗稱飛彈操作員通訊受干擾

2020-01-11 22:11

紐時披露瑞士傳話美伊／美籲報復別過分、伊稱報復完畢

2020-01-12 11:55

澳洲乾旱高溫釀野火肆虐 賈新興：地球發燒了

2020-01-12 08:42

道瓊拚新高 關鍵財報周來了

2020-01-11 23:54

白宮：美中簽第一階段協議 一切就緒

2020-01-11 23:51

防空飛彈日益普遍 你搭的民航客機也面臨威脅

2020-01-12 16:48

澳洲野火毀掉美好夏日 民眾憂心成新常態

2020-01-11 22:12

影／NASA暑期實習才三天 美高中生發現新行星

2020-01-12 17:36

哈利梅根若輪流住英國加拿大 任何所得都要繳兩次稅

2020-01-12 18:33

烏克蘭：誤擊客機事件 伊朗總統同意司法還公道

2020-01-12 11:23

印度警告巴基斯坦：別與中國共謀威脅嘉亞臣冰河

2020-01-12 17:05

化解爭端 傳美中同意舉行半年一度會談

2020-01-11 22:43

影／野火肆虐沿路焦屍 澳洲記者：這是我遇過最糟的事

2020-01-12 17:32

波音離職CEO 18億元入袋

2020-01-11 23:54

哈利梅根退居幕後 英王室4巨頭13日會談

2020-01-12 08:33

澳洲野火火勢趨緩 溫和氣候料將持續一週

2020-01-11 20:33

記者之死撼動政壇 馬爾他總理辭職換素人做做看

2020-01-12 13:38

通用推動「悍馬」復興計畫

2020-01-11 23:54

陸大亨重金買倫敦豪宅

2020-01-11 23:54

西門子檢討澳洲煤礦案 瑞典環保少女籲做對的事

2020-01-11 22:16

派遣自衛隊赴中東 日相安倍：攸關日本經濟生死

2020-01-12 17:07

美大銀行下周率先公布財報 獲利可能已到頂

2020-01-11 20:40

美制裁伊朗 金價周線連五漲

2020-01-11 21:26

伊朗短暫拘捕英駐德黑蘭大使 倫敦：違反國際法

2020-01-12 08:39

波多黎各再傳5.9地震 15天地牛翻身逾千次

2020-01-12 09:56

為反獨裁而跑 泰國數千民眾上街要帕拉育下台

2020-01-12 18:10

民調：民主黨非裔族群 白登支持度居冠

2020-01-12 13:29

北京官員：達成協議是好兆頭 中美關係新年要有新氣象

2020-01-12 16:16

澳洲野火又奪一警消命 總理要司法檢討滅火政策

2020-01-12 17:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top