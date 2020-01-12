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影／野火肆虐沿路焦屍 澳洲記者：這是我遇過最糟的事

2020-01-12 17:32聯合報 編譯尤寶琪／即時報導

澳洲經歷有史以來最嚴重一場野火季，對當地生態造成嚴重影響，澳大利亞廣播公司(Australian Broadcasting Corporation，ABC)攝影師麥特·羅伯茲（Matt Roberts），上周就在社群媒體上分享了多個影片，顯示受創最嚴重小鎮巴特洛(Batlow)，路旁一排排死去動物的屍體，羅伯茲表示，「這是我見過最糟糕的事，這件事必須要讓大家知道。」澳洲新南威爾士州野火至今導致至少成千上萬的動物死亡，官方很擔心這場大火會讓部分澳洲特有種生物消失。

羅伯茲5日行經野火受到重創的小鎮巴特洛(Batlow)，親眼目睹路邊躺著許多被燒死的動物屍體，整個小鎮被煙霧籠罩，公路旁的柵欄內外，地上滿布數十隻綿羊、無尾熊、袋鼠被燒黑的屍體。

心痛之餘，他決定要讓外界看到這一幕，於是將這些畫面上傳社群媒體，並在推特上寫到「今早開車經過巴特洛，實在是太痛苦的一件事。從未見過這種事。」、「抱歉跟大家分享巴特洛附近的畫面，這真的太令人心碎了，這是我見過最糟糕的事，但這件事必須要讓大家知道。」

根據《Vox》報導，自2019年9月開始這場野火季已焚毀1790萬英畝（約7.25萬平方公里）的面積，造成至少27人喪命，摧毀近2000棟房屋，估計至少10億隻動物因此死亡，科學家擔憂恐對敏感的生態環境帶來長期傷害。

澳大利亞廣播公司攝影師麥特·羅伯茲（Matt Roberts），日前行經遭野火肆...
澳大利亞廣播公司攝影師麥特·羅伯茲（Matt Roberts），日前行經遭野火肆虐的小鎮，目睹路旁一排排死去動物的屍體，並將這悲慘的一目上傳社群媒體表示，「這是我見過最糟糕的事，這件事必須要讓大家知道。」Twitter/@ABCcameramatt
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澳洲屍體社群媒體

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