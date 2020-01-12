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墨西哥數十年來 失蹤人數超過6萬

2020-01-12 18:07德國之聲 德國之聲中文網

所公布是墨西哥政府自1964年開始登記以來的累計數字。當局指出，僅去年就有3.1萬多人被殺害。一般認為，多數謀殺案是由毒品犯罪集團和其它有組織犯罪團伙、及安全力量所為。

根據官方數字，年齡介於15歲至35歲的人佔61637名失蹤者中的53%；失蹤者中74%為男性，他們當中的大多數是前總統卡爾德隆（Andrés Manuel López Obrador）2006年對毒品集團正式宣戰以來失蹤的。

五年前，43名師範生在格雷羅州（Guerrero）伊瓜拉市（Iguala）被綁架並可能遭屠殺的消息在全球引起震驚。直至今天，當地警方亦有瓜葛的這一犯罪事件的背景仍未澄清。有左翼傾向的墨西哥新任總統奧夫拉多爾（Andrés Manuel López Obrador）向死者親屬許諾，要使真相大白於天下。然而，面對司法界的無能和安全力量營壘內的腐敗，即使是他，迄今也難有建樹。

自奧夫拉多爾2018年12月1日上任至去年年末，有9164人被登記為失蹤。該國人權秘書處負責人羅德裡格斯（Alejandro Encinas Rodríguez）稱，新政府加強了尋找失蹤者的努力，迄今，已在873處发掘出共1124具屍體。不過，只有35%的死者身份迄今得到確認。尋找失蹤者的工作目前集中於有組織犯罪特別猖獗的錫納羅亞（Sinaloa）、科利馬（Colima）、格雷羅和韋拉克魯斯（Veracruz）等4州。

凝煉/達揚（德新社、福音教通訊社）

本文章由德國之聲授權提供】

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