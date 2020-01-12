引渡庭前夕 加拿大：孟晚舟符合雙重犯罪原則 應引渡美國

加拿大司法部10日表示，華為財務長孟晚舟被控罪名與行為在加拿大也是犯罪，涉犯詐欺的孟晚舟應被引渡至美國。對此，華為發言人拒絕評論。孟晚舟的引渡聆訊預期於20日在加拿大開庭審理。加拿大警方在2018年12月1日應美國的要求，在溫哥華國際機場逮捕孟晚舟。孟晚舟被控涉嫌銀行欺詐，並被指控在華為伊朗的相關業務上誤導銀行。

中央社引述加拿大環球新聞（Global News）報導指出，加國司法部在遞交給卑詩省最高法院（British Columbia Supreme Court）的訴狀裡指出，孟晚舟被控的犯行在加拿大國內也構成犯罪，符合引渡條款裡一大要件「雙重犯罪原則」（在加拿大國內外均構成犯罪）。

孟晚舟的律師團隊去年11月辯稱，孟晚舟不能引渡到美國，因為她受指控的行為在加拿大並無違法。加拿大官員開始受理引渡案時，加拿大並沒有對伊朗實施制裁。

加拿大2018年12月1日應美國要求，在溫哥華國際機場（Vancouver International Airport）逮捕孟晚舟。美方指控她涉及銀行詐欺，以及就華為在伊朗的商業活動，誤導了匯豐銀行（HSBC）。

但孟晚舟堅稱自己無辜，並抗拒被引渡到美國。

孟晚舟引渡案預定20日在加拿大開庭。

依加拿大引渡法，必須符合「雙重犯罪」要素：不僅在尋求引渡的國家屬犯罪，同時在加拿大也要構成違法。

路透報導，加拿大政府部分意見書寫道：「申訴方（孟晚舟）行為本質上是對銀行詐欺：申訴方被控多次對一家銀行不實陳述，以取得金融服務。」