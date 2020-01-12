大陸人大手筆雇西班牙黑幫 欲偷楓丹白露宮內中國寶物

南華早報報導，法國警方逮捕一名涉嫌想竊取巴黎近郊楓丹白露宮中價值連城藝術品的中國大陸男子，宮中收藏了不少19世紀英軍和法軍從北京圓明園掠奪的中國寶物。

根據西班牙國家報報導，45歲的胡夀陽（譯音）以80萬歐元（約台幣2700萬元）雇用西班牙一個幫派的五名成員，執行這項任務。

這個幫派的頭子是綽號「胡安小子」（Juan the kid）的西班牙大盜胡安．馬利亞．戈迪洛．普拉薩（Juan Maria Gordillo Plaza）。

警方消息人士說，這幫幫派分子從西班牙來到法國，準備盗取法王拿破崙的情婦約瑟芬收藏的寶物。

報導說，胡夀陽也與中國幫派有關。

法國警方表示，西班牙警方透過國際刑警組織告知此竊盗計畫，法國警方從這幫人去年12月21日越過邊界開始追蹤。

在警方監視下，這群西班牙人進入運動服飾店，買了暗色運動服，之後又買了斧頭、鑿子、螺絲起子和其他用於竊盗的工具。

這批幫派分子之後入住楓丹白露宮附近的便宜旅館，其中兩人26日與三名亞洲人會面，其中一人就是胡夀陽。

在他們準備動手行竊的前一天，警方28日清晨逮捕了這批人。六名嫌犯被控與組織犯罪有關的罪名，和企圖犯罪未遂。

警方表示，這批幫派分子似乎鎖定楓丹白露宮內的瓷器，但不確定是否要偷走原屬於圓明園內的寶物。