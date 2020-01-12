親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
波音客機墜伊朗
伊朗報復美行動
美中簽貿易協議
哈利退出英王室
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

大馬羽賽／不敵陳雨菲居亞軍 戴資穎返球后差一步

大陸人大手筆雇西班牙黑幫 欲偷楓丹白露宮內中國寶物

2020-01-12 13:47聯合報 編譯田思怡／即時報導

南華早報報導，法國警方逮捕一名涉嫌想竊取巴黎近郊楓丹白露宮中價值連城藝術品的中國大陸男子，宮中收藏了不少19世紀英軍和法軍從北京圓明園掠奪的中國寶物。

根據西班牙國家報報導，45歲的胡夀陽（譯音）以80萬歐元（約台幣2700萬元）雇用西班牙一個幫派的五名成員，執行這項任務。

這個幫派的頭子是綽號「胡安小子」（Juan the kid）的西班牙大盜胡安．馬利亞．戈迪洛．普拉薩（Juan Maria Gordillo Plaza）。

警方消息人士說，這幫幫派分子從西班牙來到法國，準備盗取法王拿破崙的情婦約瑟芬收藏的寶物。

報導說，胡夀陽也與中國幫派有關。

法國警方表示，西班牙警方透過國際刑警組織告知此竊盗計畫，法國警方從這幫人去年12月21日越過邊界開始追蹤。

在警方監視下，這群西班牙人進入運動服飾店，買了暗色運動服，之後又買了斧頭、鑿子、螺絲起子和其他用於竊盗的工具。

這批幫派分子之後入住楓丹白露宮附近的便宜旅館，其中兩人26日與三名亞洲人會面，其中一人就是胡夀陽。

在他們準備動手行竊的前一天，警方28日清晨逮捕了這批人。六名嫌犯被控與組織犯罪有關的罪名，和企圖犯罪未遂。

警方表示，這批幫派分子似乎鎖定楓丹白露宮內的瓷器，但不確定是否要偷走原屬於圓明園內的寶物。

法國警方告訴法國媒體，警方發現這批人持有的照片，顯示他們計畫竊取亞洲的藝術品，但不能說是不是由一個亞洲國家下令。

位於巴黎近郊的楓丹白露宮收藏了不少中國寶物。法新社
位於巴黎近郊的楓丹白露宮收藏了不少中國寶物。法新社
分享
楓丹白露宮中收藏了不少19世紀英軍和法軍從北京圓明園掠奪的中國寶物。取自維基百科
楓丹白露宮中收藏了不少19世紀英軍和法軍從北京圓明園掠奪的中國寶物。取自維基百科
分享

幫派法國西班牙

延伸閱讀

烏克蘭航空墜機伊朗 法國將派專家解讀黑盒子

ATP盃／西班牙與塞爾維亞爭冠 將上演球王對...

全球溝通力是台南教育之重 快閃答客問學生沒在...

西甲／大陸第一人 武磊替補進球逼和巴塞隆納

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

記者之死撼動政壇 馬爾他總理辭職換素人做做看

2020-01-12 13:38

波多黎各再傳5.9地震 15天地牛翻身逾千次

2020-01-12 09:56

澳洲乾旱高溫釀野火肆虐 賈新興：地球發燒了

2020-01-12 08:42

澳洲野火毀掉美好夏日 民眾憂心成新常態

2020-01-11 22:12

澳洲野火火勢趨緩 溫和氣候料將持續一週

2020-01-11 20:33

請神容易送神難！伊拉克請求美國撤軍遭拒

2020-01-11 20:04

阿曼國王喀布斯駕崩 堂弟海賽姆接掌王位

2020-01-11 17:56

伊拉克要求美國討論撤軍事宜 華府拒絕

2020-01-11 17:52

川普向金正恩祝壽 北韓稱收到但重啟談判有條件

2020-01-11 17:47

核談僵局擺一邊 川普向金正恩祝壽

2020-01-11 15:56

烏克蘭客機一個轉彎 賠上176條性命

2020-01-11 14:32

大爆發 美國今年流感季迄今4800死 增65%

2020-01-11 13:43

美兩年內在印太部署多領域特遣隊

2020-01-11 12:00

烏克蘭航空班機墜機伊朗 機上170人全數罹難

2020-01-08 13:30

泰國版童貝里 12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠垃圾

2020-01-06 13:36
看更多

熱門文章

主播播報4歲女兒入鏡 替媽媽遞手機稱：有新訊息

2020-01-10 15:14

當局掩蓋烏克蘭客機墜機案事實 伊朗人怒火難平

2020-01-11 22:25

誤擊烏克蘭客機 伊朗將領：短程飛彈在客機旁爆炸

2020-01-12 00:18

哈利梅根放話感覺被逼走 王室連忙消毒

2020-01-11 21:06

請神容易送神難！伊拉克請求美國撤軍遭拒

2020-01-11 20:04

承認誤擊烏克蘭客機 伊朗總統：重辦肇事者

2020-01-11 16:36

伊朗反對派要求最高領袖下台 川普挺「勇敢」伊朗民眾

2020-01-12 08:58

飛利浦告侵權 美調查Fitbit、Garmin穿戴式裝置

2020-01-11 16:04

伊朗最高領袖令追究失職 航太指揮官承諾扛責

2020-01-11 22:22

客機遭誤擊加拿大總理怒了 要伊朗說清楚講明白

2020-01-12 12:12

伊朗誤擊烏航 新婚7日夫婦慘遇橫禍

2020-01-12 10:04

擊落烏克蘭客機 美國要「定點清除」的不僅僅是蘇萊曼尼

2020-01-11 21:55

伊朗空難 烏航總裁：從沒懷疑自家航空釀墜機

2020-01-11 18:11

大陸人大手筆雇西班牙黑幫 欲偷楓丹白露宮內中國寶物

2020-01-12 13:47

擊落烏克蘭客機 伊朗稱飛彈操作員通訊受干擾

2020-01-11 22:11

班機誤遭伊朗擊落 烏克蘭總統要求究責賠償

2020-01-11 18:34

澳洲乾旱高溫釀野火肆虐 賈新興：地球發燒了

2020-01-12 08:42

道瓊拚新高 關鍵財報周來了

2020-01-11 23:54

日本Lolita系美少女竟是42歲爸爸 網民驚呼：保養超好

2020-01-11 19:14

白宮：美中簽第一階段協議 一切就緒

2020-01-11 23:51

出遊太興奮？4歲女童沿5樓酒店外牆散步蹦跳 過程險象環生

2020-01-11 19:15

阿曼國王喀布斯駕崩 堂弟海賽姆接掌王位

2020-01-11 17:56

澳洲野火毀掉美好夏日 民眾憂心成新常態

2020-01-11 22:12

紐時披露瑞士傳話美伊／美籲報復別過分、伊稱報復完畢

2020-01-12 11:55

化解爭端 傳美中同意舉行半年一度會談

2020-01-11 22:43

德州率先宣布不再收容難民 州長挨批仇外

2020-01-11 16:00

川普向金正恩祝壽 北韓稱收到但重啟談判有條件

2020-01-11 17:47

澳洲野火火勢趨緩 溫和氣候料將持續一週

2020-01-11 20:33

伊拉克要求美國討論撤軍事宜 華府拒絕

2020-01-11 17:52

波音離職CEO 18億元入袋

2020-01-11 23:54

哈利梅根退居幕後 英王室4巨頭13日會談

2020-01-12 08:33

通用推動「悍馬」復興計畫

2020-01-11 23:54

西門子檢討澳洲煤礦案 瑞典環保少女籲做對的事

2020-01-11 22:16

陸大亨重金買倫敦豪宅

2020-01-11 23:54

烏克蘭：誤擊客機事件 伊朗總統同意司法還公道

2020-01-12 11:23

「嚴管」穆斯林國家！川普擬擴大旅行禁令 炒熱選情

2020-01-11 15:11

美伊危機傷不了美股 下一波考驗是財報

2020-01-11 17:59

標普指數上5千點？Putnam投資長：快則三年慢則五年

2020-01-11 16:50

美制裁伊朗 金價周線連五漲

2020-01-11 21:26

美大銀行下周率先公布財報 獲利可能已到頂

2020-01-11 20:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top