伊朗未關閉領空導致誤擊客機 美專家批不負責

伊朗11日承認人為疏失誤擊落烏克蘭客機，因該架客機急遽轉彎，無預警飛向敏感的軍事基地，觸動了防空雷達。美方專家指責伊朗在對美軍駐伊拉克基地發射飛彈，事後卻沒有關閉領空，是非常不負責任的行為。

伊朗國營電視台11日援引軍方聲明表示，伊朗「非故意」擊落了烏克蘭客機，造成機上176人全數罹難。

根據伊朗軍事總部聲明，在伊拉克飛彈攻擊後沒多久，美空軍在伊朗邊界動作頻頻，且不斷接近伊朗戰略中心。伊朗周邊多個軍事站都指出雷達活動增加，導致伊朗提高對空防衛的敏感度。

在如此的情況下，烏克蘭國際航空的航班從伊瑪目何梅尼國際機場起飛，在空中轉向時，朝著伊朗革命衛隊軍事中心接近。由於轉向過於急促，加上班機的高度和飛行條件類似敵對目標，因此觸動了防空飛彈系統的雷達，遭誤擊墜毀。

退役美國陸軍少將詹姆斯·馬克告訴《CNN》，伊朗在8日朝美軍駐紮基地發射飛彈，在預期遭到美軍報復的情況下卻未關閉領空，是非常不負責任之舉。美國聯邦航空總署前調查員也同意並表示，機上乘客大概都不知道，飛機正往戰區飛去，批評「這是完全的不負責任」。

在預期遭到美軍報復的情況下卻未關閉領空，禁止民航機起飛，是非常不負責任之舉。