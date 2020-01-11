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大爆發 美國今年流感季迄今4800死 增65%

2020-01-11 13:43世界日報 綜合10日電

美國今年流感季迄今死4800人，增多65%。 (美聯社)
美國今年流感季迄今死4800人，增多65%。 (美聯社)
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聯邦疾病防治中心(CDC)10日公布初步報告估計，2019至2020年流感季的死亡增多65%，達4800人，其中包括32名兒童，因病住院者更已多達8萬7000人。

全國傳染病基金會表示，今年的流感季來得早、爆發快，在東南部數州出現後迅速擴散，迄今沒有減緩的跡象，其中33個州的流感最嚴重，包括南方地區、西部的部分地區、紐約市和華盛頓。

CDC的資料顯示，過去幾個流感爆發季死亡的兒童，從最少的37人到最多的187人。

儘管目前流感季的死亡人數增多，但在截至1月4日的一周，住院人數卻減少，不清楚是否民眾因為節假日而沒到醫院看病。

CDC估計，全國今年迄今有970萬人感染上流感，其中主要是B型流感和維多利亞流感病毒。通常兒童易於染上B型流感，A型流感是在老年人中常見。但今年的流感季有多嚴重和持續多久，目前判斷為時尚早。

流感的症狀是發燒、喉嚨疼、渾身無力、發冷、出汗和疲勞，由於流感是常見疾病並且年年爆發，可能被認為是小病，但嚴重者可引發肺炎、支氣管炎和心臟病等。

65歲以上老年人和嬰幼兒的免疫系統弱，是易於感染的高危群體；醫生建議，有流感症狀的人應待在家裡，不要上班和去公共場所，以免傳染他人。沒有症狀的人要勤洗手，避免與感染者接觸。

專家表示，接種疫苗是預防流感的最佳途徑，預防針最好是儘早打，因為疫苗注射後要數周才能生效。但注射疫苗不怕晚，因為流感季還要持續較長時間，哪怕只採取部分預防措施，也可避免出現最嚴重的症狀。

兒童與成年人的預防措施不同，在六個月大至八歲的兒童中，部分人應打疫苗針兩次，每次間隔四周，或是由醫生決定是否需注射兩次。

但許多美國人誤以為流感疫苗不起作用，或是有副作用，今年只有半數民眾注射或準備注射疫苗。

流感疫苗老年人發燒

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