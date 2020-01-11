紐西蘭要等到2030年才能自行處理回收資源

中國大陸兩年前頒布洋垃圾禁令後，可回收塑膠廢棄物成為紐西蘭頭痛問題，但紐國媒體Stuff報導，紐西蘭可能要等到2030年才有自己的回收處理設施。

回收物不能送到中國後，有些紐西蘭地方政府把塑膠回收物堆起來，等以後再處理，甚至放棄回收部分種類塑膠，把它們全都運到垃圾掩埋場。

紐西蘭總理首席科學顧問茱麗葉．傑拉德（Juliet Gerrard）表示，「我們選擇2030年為一個實際的時間表，以改變現行制度，但早做顯然比晚做好」。

紐西蘭國內能回收紙板和玻璃，但大部分用過的塑膠廢棄物、紙張和金屬都出口至國外。

紐西蘭多年來垃圾回收效果不彰，光是奧克蘭，過去兩年內就有3萬2000噸垃圾送至掩埋場。

在處理國內廢棄物方面，其他國家遠遠領先於紐國。傑拉德表示，雖然日本是塑膠使用大國，但他們回收做得很好。澳洲和德國皆已實施容器回收計畫，紐西蘭尚在研究階段。

紐國去年原定與利樂包裝公司在南奧克蘭興建回收設施的計畫失敗，利樂包裝公司發言人說，與利樂合作的公司出現財務困難，「我們正與他們和其他財務夥伴合作，以繼續建立設施」。