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教師律師也加入！法反年改罷工邁入第6周 45萬人上街

2020-01-10 23:08聯合報 編譯陳韋廷／即時報導

法國數十萬民眾9日走上全國各地街頭示威遊行，抗議政府退休金改革計畫，持續史上最長罷工示威行動，各地鐵路服務與巴黎的公共交通網絡遭遇嚴重癱瘓，總統馬克宏誓言改革法國的決心備受考驗。

華爾街日報報導，罷工進入第六周之際，法國各地教師和律師加入鐵路工人的遊行抗議行列。除有限的火車服務外，許多學校停課，巴黎及其他地方的法院也都關閉。

馬克宏正嘗試一項所有前任都無法實現的壯舉—抵擋街頭壓力。法政府上次試圖改革退休制度是1995年，當時引發為期三周的罷工，改革最終以失敗告終，罷工持續時間位居巴黎地鐵史上第二長。

許多工會將當前抗爭視為最後一搏，憂心馬克宏最終目標是終結他們數十年對法國經濟影響力，此情緒在構成法國最激進工會骨幹的鐵路和地鐵工人中特別強烈。根據統計大約11%的法國勞工加入工會。

雖然罷工整體參與人數逐漸下滑，但民調顯示多數法國人反對改革，這鼓舞工會領袖拒絕政府尋求妥協的請求。

法國政府未對9日示威公開置評，這場活動是自上月5日罷工開始以來，工會第四度動員舉行全國性抗議活動。法國內政部指出，全國有45萬2千人上街，包含巴黎的5萬6千人。

馬克宏希望將法國42種退休制度整合為一種，取消包括鐵路和地鐵員工的「特殊制度」，其中最具爭議的改革之一是鼓勵勞工在法定退休年齡62歲後再工作兩年，64歲才能領全額退休金。

根據政府最新報告，法國退休金缺口2025年將達80至170歐元（約台幣2670億元到5670億元），該國約14%經濟產出用於支付退休金。

圖為9日巴黎罷工示威遊行情況。法新社
圖為9日巴黎罷工示威遊行情況。法新社
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法國罷工退休金

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