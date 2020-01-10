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哈利退王室太突然！英國女王急令找解方、父親威脅斷銀根

2020-01-10 22:27聯合報 編譯陳韋廷／即時報導

哈利王子與妻子梅根突然宣布放棄王室身分後，英國女王伊麗莎白二世、王儲查理和威廉王子9日開危機會議商討哈利與梅根未來，並下令王室團隊儘快在數日內找出可行的解決方案。

英國泰晤士報報導，若薩塞克斯公爵與公爵夫人完全放棄王室職責，查理可停止資助兩人，且查理已明白表示，在哈利及梅根放棄王室高級成員的角色並開始新生活後，不會再為兒子開銷埋單。這項警告發出之際，人們開始懷疑這對將自己塑造成「進步新角色」的夫婦如何尋求「財務獨立」，

哈利與梅根8日發聲明表示將辭去高級王室成員職務，未來會分配時間於英國跟北美地區生活，此舉除讓白金漢宮措手不及外，女王跟其他家庭成員均感到傷心和失望。

英國女王、查理王子與威廉王子9日舉行電話視訊會議，商討整日試圖化解危機。據悉，薩塞克斯公爵伉儷無視王室幕僚對於兩人聲明的建議，僅在聲明發出前十分鐘通知其他王室成員。

此外，朝臣反對哈利和女王會面，因擔心哈利會用甜言蜜語說服女王同意他想的要求。公眾也支持哈利與梅根的決定，但認為王室應停止資助他們。

梅根則在英國停留3天後，9日飛回加拿大跟八個月大兒子亞契團聚，尚不清楚她是否很快會回到英國。消息人士向英國每日郵報表示，梅根原本就沒打算在英國待很久，一名王室內部人士則形容她的行為「簡直令人吃驚」。

在一系列電話會議後，王室官員已奉令跟哈利與梅根會面商談，並就兩人未來達成協議，最快可能在下周就會有結果，而王室維安最高負責人內政大臣巴特爾可能參與協商。維安費是最棘手的問題之一，目前由納稅人負擔，每年費用為數十萬英鎊。若哈利夫婦長期在國外，費用將因此大增。

加國政府也有可能參與討論。消息人士證實，當這對夫婦談到住在北美地區時，就是指加拿大。

在哈利夫婦宣布退出王室後，杜莎夫人蠟像館移走了兩人蠟像。美聯社
在哈利夫婦宣布退出王室後，杜莎夫人蠟像館移走了兩人蠟像。美聯社
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王室英國伊麗莎白二世哈利王子梅根馬克爾威廉王子

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