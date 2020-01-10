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「外面很冷」 查理前首席侍臣給哈利梅根的忠告

2020-01-10 21:53聯合報 編譯張佑生╱即時報導

英國哈利王子與妻子梅根閃退王室資深成員群組，引起軒然大波。曾於1980年代擔任王儲查理首席侍臣的菲利浦斯（Trevor Phillips）10日在泰晤士報撰文，以當年服侍查理的經驗為例，提醒小倆口，「外面的世界很冷」（it's cold outside）。

菲利浦斯舉查理為例，當年要協助中低收入戶的青少年，卻聽不懂他們的俚語。菲利浦斯表示，很難想像活到40歲的英國人不了解該句俚語，但王室跟大眾原本就屬於兩個不同世界，不應苛求。哈利與梅根要做自己，很快就會有所體會。

哈利與梅根閃退王室資深成員群組，惹得女王失望。美聯社資料照片
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英國王室王儲哈利王子梅根馬克爾

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