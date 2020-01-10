大起底 高恩父親走私鑽石因殺人被關10年

從日本潛逃到黎巴嫩的日產汽車前CEO高恩（Carlos Ghosn）在自傳裡面將自己描述成出身一個虔誠信教、 工作勤奮的家庭。即將在法國出版的新傳記踢爆，高恩的父親曾走私鑽石，還因為分贓不均而殺人在1960到70年代入獄超過10年。

法國《費加洛報》刊出書摘，新傳記名為《逃犯》（Le Fugitif,），由費加洛報駐東京記者Régis Arnaud撰寫，預計下個月在法國出版。 高恩8日舉行記者會高呼清白。法新社 分享 facebook