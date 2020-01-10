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哈利梅根退高級王室成員 將面臨哪些阻礙

2020-01-10 20:47聯合報 編譯羅方妤／即時報導

英國哈利王子和夫人梅根8日宣布辭去王室高級成員，使大眾和女王伊麗莎白二世感到震驚。英國天空新聞整理出哈利夫婦辭去王室高級成員後，小倆口會面臨的阻礙。

哈利夫婦在聲明中表示，會取得「財務獨立」，但沒有提供任何相關資訊。父親查理王子目前從2100萬英鎊（約台幣8億2000萬元）的資產支付哈利夫婦的公務和私人開銷，估計是200萬英鎊。

目前不清楚哈利夫婦停止執行公務時還能領多少錢，及納稅人還要負擔多少他們的費用。哈利夫婦已註冊新商標，且有個擁有數百萬追隨者的IG帳戶，這表示他們可以用自己的品牌創造收入。

梅根原本是演員，據說身價有300萬英鎊（約台幣1億2000萬元）。哈利王子雖曾在陸軍服役，但沒有民營公司工作經驗，所以不清楚他會開展什麼樣的新事業。但可能涉足媒體、演講或寫作。

哈利夫婦雖然宣布辭去王室高級成員，但沒有放棄頭銜。因此他們的工作必須考慮到王室聲譽。

哈利夫婦官方網站提及，納稅人將會持續負擔維安費用，但維安等級仍有疑問。王室成員和相關人員必須決定哈利夫婦在英國的住所空置時，是否要派人保護，以及如何保障他們在北美的安全。

哈利夫婦目前住在溫莎堡附近的浮若格摩別墅，這是他們在英國的住所。他們打算在英國和北美間往返。哈利一家在加拿大度過耶誕假期，所以可能打算搬到加拿大，但也可能搬到洛杉磯，住在梅根母親附近。然而，前提是哈利夫婦要自行支付在北美的生活費。

女王將必須決定哈利夫婦是否繼續使用公爵夫婦的身分進行未來活動。接下來數日、數周乃至數月的問題包括哈利夫婦的公民身分、和他們在所居國家的工作資格。誰會支付哈利夫婦在英國和北美的往返費用，及哈利夫婦將如何分配王室、贊助人和私人工作間的時間。

英國哈利王子（右）和夫人梅根（中）8日宣布辭去王室高級成員，令民眾和女王伊麗莎白...
英國哈利王子（右）和夫人梅根（中）8日宣布辭去王室高級成員，令民眾和女王伊麗莎白二世（左）感到震驚。美聯社
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英國王室哈利王子梅根馬克爾伊麗莎白二世

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