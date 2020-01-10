哈利梅根退高級王室成員 將面臨哪些阻礙

英國哈利王子和夫人梅根8日宣布辭去王室高級成員，使大眾和女王伊麗莎白二世感到震驚。英國天空新聞整理出哈利夫婦辭去王室高級成員後，小倆口會面臨的阻礙。

哈利夫婦在聲明中表示，會取得「財務獨立」，但沒有提供任何相關資訊。父親查理王子目前從2100萬英鎊（約台幣8億2000萬元）的資產支付哈利夫婦的公務和私人開銷，估計是200萬英鎊。

目前不清楚哈利夫婦停止執行公務時還能領多少錢，及納稅人還要負擔多少他們的費用。哈利夫婦已註冊新商標，且有個擁有數百萬追隨者的IG帳戶，這表示他們可以用自己的品牌創造收入。

梅根原本是演員，據說身價有300萬英鎊（約台幣1億2000萬元）。哈利王子雖曾在陸軍服役，但沒有民營公司工作經驗，所以不清楚他會開展什麼樣的新事業。但可能涉足媒體、演講或寫作。

哈利夫婦雖然宣布辭去王室高級成員，但沒有放棄頭銜。因此他們的工作必須考慮到王室聲譽。

哈利夫婦官方網站提及，納稅人將會持續負擔維安費用，但維安等級仍有疑問。王室成員和相關人員必須決定哈利夫婦在英國的住所空置時，是否要派人保護，以及如何保障他們在北美的安全。

哈利夫婦目前住在溫莎堡附近的浮若格摩別墅，這是他們在英國的住所。他們打算在英國和北美間往返。哈利一家在加拿大度過耶誕假期，所以可能打算搬到加拿大，但也可能搬到洛杉磯，住在梅根母親附近。然而，前提是哈利夫婦要自行支付在北美的生活費。