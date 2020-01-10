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敘利亞東部遭不明人士空襲 至少8人死亡

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敘利亞東部遭不明人士空襲 至少8人死

2020-01-10 15:46聯合報 編譯莊蕙嘉／即時報導

法新社報導，敘利亞東部10日凌晨遭空襲，炸死至少8名伊拉克武裝組織「人民動員」民兵。「敘利亞人權觀察」領袖拉曼指出：「不明戰機針對阿布凱馬勒（Albu Kamal）地區的車輛和武器設施發動攻擊，導致巨大爆炸，至少8名伊拉克民兵死亡。」

法新社報導，敘利亞東部10日凌晨遭空襲，炸死至少8名伊拉克武裝組織「人民動員」民...
法新社報導，敘利亞東部10日凌晨遭空襲，炸死至少8名伊拉克武裝組織「人民動員」民兵。圖為一群美軍在敘利亞東北部等待搭乘軍車。 美聯社
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伊拉克敘利亞空襲

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