退出王室風暴後 梅根已逃回加拿大獨留哈利善後

英國哈利王子和妻子梅根8日突然宣布，將退出資深王室成員身分，被傳媒形容是「Megxit」，還指兩人一手引爆「退位」危機。《BBC》王室記者證實，梅根已迅速搭機「回到」加拿大，和8個月大兒子亞契團聚，留下哈利王子獨自一人善後。

哈利、梅根與亞契之前在溫哥華歡度耶誕，夫妻兩人結束7天假期於5日返英，把亞契留在加拿大託給保母照顧。據指梅根自始就沒有計畫久留，且停留3天就離開，在可見的未來可能都會留在加國。

《每日郵報》同時披露，哈利與梅根無視女王親自要求他們不要把事情昭告天下，也不顧貼身助理懇請他們應尊敬女王、推遲公布聲明。哈利甚至還揚言，如果不能促成這件事，自己的精神健康就會受到打擊。

據指王室之前針對哈利及梅根未來發展進行初步的磋商，但兩人沒有徵詢他人意見、直接先斬後奏，讓其他人措手不及，不僅女王深感受傷，其他王室成員也對兩人的傲慢感到震怒。但經過12小時，事態已經冷靜下來，眾人人已「頭腦清晰」、開始工作。

消息人士稱：「王室過去幾年學到的事情之一，如果沒有盡快行動，事情就會變得像是化膿的傷口。」英國媒體報導，女王、查爾斯王儲、威廉王子與哈利已密集通話，同時指示各自部屬合作，再會同政府協調，預期會在幾天之內找出兩人退出資深王室成員的可行方案。