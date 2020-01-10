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投票日之前 外媒怎麼看台灣選舉？

2020-01-10 10:53經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

明天就是投票日，外國媒體怎麼看台灣這次大選？

華爾街日報言論部發表以「台灣的『香港』選舉」為題的文章指出，美國與中國共產黨在地緣政治的競爭誰贏誰輸，有一部分要由東亞與南亞區域內的國家來決定。對香港民主抗爭的鎮壓讓台灣預習了中國霸權作為，引發廣泛擔憂；如果周六投票再次主張強調台灣事實獨立，將是對中國的統一圖謀表達反感，也代表了支持美國的印太戰略。

金融時報記者Kathrin Hille在台北發出昨天關於王立強間諜案的最新發展，提及國民黨與民進黨相互指控對方意圖利用這個在間諜案來影響明天的總統與立委選舉。認為是這場本就充斥著「中國介入」陰謀論選戰的最新材料。

日經新聞記者也在台北採訪選戰，採訪小組發出的報導指出，這場選舉是個關鍵指標，能讓外界了解台灣將要如何決定未來與中國的關係。日經認為，「中國因素」雖在總統選舉上給予蔡英文一臂之力，但在民進黨在國會要維持多數面臨挑戰。

根據日經記者的觀察分析，台北市長柯文哲領導的台灣民眾黨以及宋楚瑜的親民黨、支持獨立的時代力量預期會瓜分國會選票，很有可能選出沒有政黨過半數的國會。

路透則是發出記者由高雄撰發的新聞，採訪農民與養鴿戶，引述他們看到香港反送中運動而有的憂慮，不喜歡一國兩制，珍惜台灣享有的自由民主。指稱南台灣反對親中候選人韓國瑜的浪潮漸高，擔心他會對中國出賣台灣的核心價值。

總統蔡英文昨天白天在桃園以車隊掃街拉票。 路透
總統蔡英文昨天白天在桃園以車隊掃街拉票。 路透
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